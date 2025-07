Starou odrůdou roku se letos stala Velkopavlovická meruňka. K vidění je na výstavě v Praze

Zdroj | ČSOP

Po několika letech neúrody se můžeme zakousnout do šťavnatých, vyzrálých a chuťově neodolatelných meruněk. Právě zrají i u nás a nejlepší jsou čerstvě utržené. Jednu z nich právě vyhlašujeme na pražské výstavě ovoce starou odrůdou roku. Milovníci ovoce ji jistě znají, patří k historicky nejoblíbenějším odrůdám u nás. Ti z vás, komu se vybavila Velkopavlovická, se trefili.Meruňka Velkopavlovická pochází z Jihomoravského kraje, z oblasti Velkých Pavlovic. Popsána byla až v roce 1931 Františkem Suchým mladším. Podle pamětníků se ale tato krajová meruňka pěstuje už 200 let.

Stromy jsou ve dřevě mrazuodolné, přežily i kritickou zimu 1928/29, kdy bylo -42 °C a teplota zůstala pod bodem mrazu 62 dní. Daří se jim v teplých, osluněných polohách, situovaných do 250 m.n.m. Netrpí na choroby a škůdce. Stromy se na bujných podnožích dožívají kolem 80 let. Jde o samosprašnou odrůdu. Plodí do 5 let po výsadbě. Dozrává kolem poloviny července. Pokud nezmrzne v květu, poskytuje velké úrody.

Meruňky vynikají výbornou chutí, osvěživou kyselkavostí a jemnou kořenitostí. Mají sladké jádro. Je to kvalitní stolní ovoce, vhodné i na veškeré zpracování od kompotů, džemů, až po pálenky.

Na výstavě starých odrůd v pražském Domě ochránců přírody jsou k vidění kromě odrůdy roku dnes už vzácné odrůdy pozdních třešní, višní, meruněk a prvních letních hrušek. Výstava je otevřená od 10 do 17 hodin a potrvá do soboty 12. července 2025 a každé dopoledne je pro vás nachystán inspirativní program.

Součástí pátečního doprovodného programu je prakticky zaměřený seminář – očkování ovocných stromů. Tuto techniku na místě vyzkoušíte a naočkujete si vlastní stromek. Podnože i očka budou k dispozici.

I ti, kdo nemají vlastní ovoce se mohou naučit při sobotním zpracovatelské semináři, jak připravit špendlíkovou hořčici nebo jablečný křen. Špendlíková sezóna začíná a první letní jablka už na sebe nenechají dlouho čekat. Recepty se budou hodit, úroda ovoce je slibná a najde se i ve volné krajině. Součástí výstavy je komentovaná prohlídka, ochutnávka čerstvých plodů jednotlivých odrůd a ovocnářská poradna. Pořadatelem je Český svaz ochránců přírody.

Výstava se koná v rámci odborného programu ČSOP Oživení starých odrůd. Tento celostátní program je zaměřen na vyhledávání starých odrůd ovocných stromů a jejich záchranu. Informace o starých ovocných odrůdách a genofondových plochách, na kterých je znovu pěstujeme, průběžně publikujeme na www.stareodrudy.cz.

Program je realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství a hlavního města Prahy. Lesy České republiky, s.p., jsou generálním partnerem Národního programu Ochrana biodiverzity. Na konání cyklu výstav v Domě ochránců přírody dále přispívá městská část Praha 4.

