Terčovky, provazovky nebo větvičníky. Jak je poznat ve starých sadech?

Foto | Martin Lípa / Martin Lípa / Staré odrůdy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V sobotu 3. září 2022 Český svaz ochránců přírody pořádá lichenologický seminář s exkurzí do sadu starých odrůd ovoce. Dozvíte se, kde lišejníky hledat, co jim prospívá a jakým způsobem na stromech žijí. Můžete se zeptat na vše, co vás o lišejnících zajímá. Seminář se koná v rámci dvoudenní výstavy ovoce Pomologické dny – podzim v zahradě, kterou již třetím rokem v Průhonické botanické zahradě společně připravuje Botanický ústav AV ČR a Český svaz ochránců přírody.Právě v krajinotvorných sadech, starších zahradách či ovocných alejích se lze s mnoha druhy lišejníků také setkat. Kromě lišejníků viditelných pouhým okem se tam vyskytují i mikrolišejníky, kterých si běžný kolemjdoucí ani nemusí všimnout. Vzácněji se můžeme setkat i s ohroženými druhy. Důležité je také vědět, jak k nim přistupovat, jak správně pečovat o sady a ovocné stromy.

Lichenologický seminář proběhne v sobotu 3. září 2022 (v 10 h a 13 h) v Botanické zahradě v Průhonicích, na Chotobuzi. Je součástí realizace projektu Podpora ohrožených druhů epifytických lišejníků v ovocných výsadbách, podpořeného Norskem prostřednictvím Norských fondů.

Na výstavě starých odrůd ovoce si můžete prohlédnout pestrý sortiment podzimních jablek a hrušek. Některé z nich, jako je odrůda hrušek Merodova či Špinka nebo jablka Wealthy či Oldenburgovo, pocházejí přímo z místního genofondového sadu.

Součástí doprovodného programu je seminář zaměřený na zpracování ovoce na mošty, kde si tradiční způsob moštování můžete vyzkoušet a ochutnat čerstvé odrůdové mošty. Dále se můžete těšit na oblíbené pěstitelské přednášky, kde odborníci ukáží zásady celoroční péče o ovocné stromy a představí významné odrůdy přímo při prohlídce genofondového sadu. Po celou dobu dvoudenní výstavy bude probíhat pomologická poradna s možností určení vámi donesených vzorků ovoce a zodpovězení vašich ovocnářských dotazů.

Zdroj | Staré odrůdy Jablko, odrůda Oldenburgova

Výstava se koná v rámci odborného programu ČSOP Oživení starých odrůd. Program je zaměřen na vyhledávání starých odrůd ovocných stromů a jejich záchranu. Informace o starých ovocných odrůdách a genofondových plochách najdete na www.stareodrudy.cz.

reklama