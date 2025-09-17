Unikátní volební kalkulačka ukazuje, jak se kandidující staví k ochraně zvířat
Volební kalkulačky se staly oblíbeným nástrojem pro voliče, kteří hledají přehledné informace o postojích politických subjektů. Projekt Volím pro zvířata přináší možnost rozhodovat se nejen na základě socioekonomických témat, ale také na základě postojů k ochraně zvířat, což je pro 86 % české veřejnosti klíčovou hodnotou, jak ukazuje průzkum Eurobarometru z roku 2023.
„Výsledky naší společné předvolební dotazníkové kampaně jasně dokazují, že ochrana zvířat je pro českou společnost velké téma,“ říká Romana Šonková z CIWF. „Ve srovnání s podobnou kampaní před 4 lety se nám sešlo mnohem víc odpovědí od jednotlivých kandidujících, a to i díky aktivnímu zapojení veřejnosti.“
Z kandidujících uskupení, která mají dle průzkumů šanci překročit 5% hranici pro vstup do Sněmovny, dotazník vyplnili: koalice SPOLU, Starostové a nezávislí, Piráti, hnutí ANO, SPD a STAČILO! Naopak ignorovat ochranu zvířat se rozhodli Motoristé.
Co do aktivity jednotlivců se nejvíce činili Starostové a nezávislí se 48 zaslanými vyplněnými dotazníky, v těsném závěsu Pirátů se 45 odpověďmi. Jednotliví kandidující ostatních stran a hnutí už tak aktivní nebyli. Dotazník vyplnilo 21 kandidátů SPD, 12 kandidátů koalice SPOLU, 10 kandidátů STAČILO! a 8 kandidátů hnutí ANO. Jako jednotlivci vyplnili dotazník i přes celkový nezájem strany 3 Motoristé.
„Stranám a kandidujícím, kteří se k ochraně zvířat před volbami přihlásili, budeme jejich sliby připomínat. Nechceme, aby to skončilo u pěkných slov – cílem je reálná změna pro zvířata,“ říká Pavel Buršík ze spolku OBRAZ – Obránci zvířat.
Co výsledky prozradily o kandidujících uskupeních?Všechny strany, hnutí a koalice, které své odpovědi poskytly, se letos shodly ve 4 ze 14 témat. Přihlásily se k udržení a posilování ochrany zvířat, podpořily nutnost reformy dotací na zlepšení životních podmínek zvířat a vyjádřily se pro lepší ochranu ryb a divokých zvířat.
Naopak rozdílné stanovisko zaujaly dotazované politické subjekty například v otázkách ukončení pokusů na zvířatech, zakotvení ochrany zvířat v ústavě nebo zdravějšího stravování ve školních jídelnách.
Celkově k největšímu počtu zvířecích závazků (12 ze 14) se přihlásili Starostové a nezávislí, Česká pirátská strana, hnutí SPD a STAČILO!.
„Každý volič nebo volička má samozřejmě jiné priority a podle toho se rozhoduje, komu dá svůj hlas. Chceme, aby postoj k ochraně zvířat mohl být jedním z plnohodnotných rozhodovacích kritérií,” komentuje Kristýna Cábová z NESEHNUTÍ a uzavírá se vzkazem voličům: „Použijte volební kalkulačku na VolimProZvirata.cz a podívejte se, jaké postoje zastávají vámi zvažované strany. Naším cílem bylo dopomoci k tomu, aby každý mohl udělat co nejinformovanější rozhodnutí.“
Volební kalkulačka, za kterou stojí čtyři přední české organizace na ochranu zvířat (Svoboda zvířat, OBRAZ – Obránci zvířat, Compassion in World Farming a NESEHNUTÍ), kromě postoje stran a hnutí ke konkrétním návrhům, hodnotí také jejich dosavadní práci pro ochranu zvířat. Prostor dostali i jednotliví kandidáti.
