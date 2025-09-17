https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/unikatni-volebni-kalkulacka-ukazuje-jak-se-kandidujici-stavi-k-ochrane-zvirat
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Unikátní volební kalkulačka ukazuje, jak se kandidující staví k ochraně zvířat

17.9.2025 05:18 | PRAHA (Ekolist.cz)
Diskuse: 2
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Lasy / Wikimedia Commons
Češi se mohou v nadcházejících sněmovních volbách rozhodovat i podle toho, jak kandidující přistupují k ochraně zvířat. Čtyři organizace na ochranu zvířat spustily unikátní volební kalkulačku Volím pro zvířata, která detailně mapuje postoje kandidujících politických subjektů ke konkrétním tématům ochrany zvířat.
 
Kalkulačka běží na webu VolimProZvirata.cz a jejím cílem je přinést voličům nezávislý zdroj informací jako možný podklad při rozhodování při volbách. Konkrétní postoje místo obecných slibů „Díky kalkulačce na webu Volím pro zvířata mají lidé jasně v ruce odpovědi kandidátů i stran, které mohou porovnat se svými hodnotami a dát hlas těm, kteří přinesou naději pro zvířata,“ komentuje Nikol Lakomá z organizace Svoboda zvířat.

Volební kalkulačky se staly oblíbeným nástrojem pro voliče, kteří hledají přehledné informace o postojích politických subjektů. Projekt Volím pro zvířata přináší možnost rozhodovat se nejen na základě socioekonomických témat, ale také na základě postojů k ochraně zvířat, což je pro 86 % české veřejnosti klíčovou hodnotou, jak ukazuje průzkum Eurobarometru z roku 2023.

„Výsledky naší společné předvolební dotazníkové kampaně jasně dokazují, že ochrana zvířat je pro českou společnost velké téma,“ říká Romana Šonková z CIWF. „Ve srovnání s podobnou kampaní před 4 lety se nám sešlo mnohem víc odpovědí od jednotlivých kandidujících, a to i díky aktivnímu zapojení veřejnosti.“

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | VolimProZvirata.cz

Z kandidujících uskupení, která mají dle průzkumů šanci překročit 5% hranici pro vstup do Sněmovny, dotazník vyplnili: koalice SPOLU, Starostové a nezávislí, Piráti, hnutí ANO, SPD a STAČILO! Naopak ignorovat ochranu zvířat se rozhodli Motoristé.

Co do aktivity jednotlivců se nejvíce činili Starostové a nezávislí se 48 zaslanými vyplněnými dotazníky, v těsném závěsu Pirátů se 45 odpověďmi. Jednotliví kandidující ostatních stran a hnutí už tak aktivní nebyli. Dotazník vyplnilo 21 kandidátů SPD, 12 kandidátů koalice SPOLU, 10 kandidátů STAČILO! a 8 kandidátů hnutí ANO. Jako jednotlivci vyplnili dotazník i přes celkový nezájem strany 3 Motoristé.

„Stranám a kandidujícím, kteří se k ochraně zvířat před volbami přihlásili, budeme jejich sliby připomínat. Nechceme, aby to skončilo u pěkných slov – cílem je reálná změna pro zvířata,“ říká Pavel Buršík ze spolku OBRAZ – Obránci zvířat.

Co výsledky prozradily o kandidujících uskupeních?

Všechny strany, hnutí a koalice, které své odpovědi poskytly, se letos shodly ve 4 ze 14 témat. Přihlásily se k udržení a posilování ochrany zvířat, podpořily nutnost reformy dotací na zlepšení životních podmínek zvířat a vyjádřily se pro lepší ochranu ryb a divokých zvířat.

Naopak rozdílné stanovisko zaujaly dotazované politické subjekty například v otázkách ukončení pokusů na zvířatech, zakotvení ochrany zvířat v ústavě nebo zdravějšího stravování ve školních jídelnách.

Celkově k největšímu počtu zvířecích závazků (12 ze 14) se přihlásili Starostové a nezávislí, Česká pirátská strana, hnutí SPD a STAČILO!.

„Každý volič nebo volička má samozřejmě jiné priority a podle toho se rozhoduje, komu dá svůj hlas. Chceme, aby postoj k ochraně zvířat mohl být jedním z plnohodnotných rozhodovacích kritérií,” komentuje Kristýna Cábová z NESEHNUTÍ a uzavírá se vzkazem voličům: „Použijte volební kalkulačku na VolimProZvirata.cz a podívejte se, jaké postoje zastávají vámi zvažované strany. Naším cílem bylo dopomoci k tomu, aby každý mohl udělat co nejinformovanější rozhodnutí.“

Volební kalkulačka, za kterou stojí čtyři přední české organizace na ochranu zvířat (Svoboda zvířat, OBRAZ – Obránci zvířat, Compassion in World Farming a NESEHNUTÍ), kromě postoje stran a hnutí ke konkrétním návrhům, hodnotí také jejich dosavadní práci pro ochranu zvířat. Prostor dostali i jednotliví kandidáti.

reklama
 
tisknout poslat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

17.9.2025 06:07
No
přesto, že se v několika případech neshoduji se stranou kterou chci volit, budu ji volit hlavně pro jiné její návrhy jejich volebním programu.
Odpovědět
RH

Robin Hudeček

17.9.2025 06:14
Ochrana přírody, natožpak ochrana zvířat jsou natolik marginální témata voleb, že klasickému voliči způsobí nefalšovaný údiv spojený s poklepáním ruky na čelo.
Odpovědět

Nejčtenější články

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 88

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 72

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 82

Vědci našli věčné chemikálie v rybách napříč Evropou. Některé hodnoty překročily budoucí doporučené limity více než desetitisíckrát

Diskuse: 15

Jan Palaščák: Čínské technologie ohrožují energetiku

Diskuse: 27

Projekt největší baterie na světě si zajistil financování pro stavbu

Diskuse: 37

Srna zebru nezná

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist