Africká příroda jako nečekaná oběť koronaviru

Ochrana přírody v celé Africe je zásadním způsobem závislá na penězích ze zahraničí. Z cestovního ruchu ročně celý kontinent vytěží kolem 39 miliard dolarů.

To, jak některé mechanismy a jevy fungují, doloží často až mezní situace, kdy fungovat přestanou. Názorný a ne zrovna potěšující příklad nabízí momentální pandemie koronaviru, s ní související propad cestovního ruchu a ve výsledku pak také výraznější aktivitu pytláků. Píše o tom New York Times

Tam, kde se daří cestovnímu ruchu cílenému na divoká zvířata, nejrůznějším národním parkům a safari, dost často populace chráněných živočichů vzkvétají. Ale když se turistický ruch v důsledku nepředvídatelných událostí vypne? Ochranářské neziskovky na jihu Afriky teď bolestně zjišťují, že jednou z ne zrovna očekávatelných obětí pandemie se stávají nosorožci. Prakticky od momentu, kdy v Botswaně a JAR ustal v důsledku pandemie příliv turistů, znásobila se aktivita pytláků v rezervacích a v chráněných území. Nové případy upytlačených zvířat jsou tu hlášeny prakticky každý den.

Rozmarné léto v Africe

Pytláctví bohužel není v Africe mimořádností, ale zahraničními výletníky frekventovaně navštěvované lokace patřily až dosud k relativně bezpečným místům. Hodí se zmínit, že ochrana přírody v celé Africe je zásadním způsobem závislá na penězích ze zahraničí. Z cestovního ruchu ročně celý kontinent vytěží kolem 39 miliard dolarů. A byť se tyto zisky ubírají nejrůznějšími cestičkami, část z nich nakonec končí tam, kde jsou v ochraně přírody zapotřebí. Letos ale turistická sezóna nezačala a nejspíš ani nezačne.

Mechanismy ochrany přírody, navázané třeba na ekoturistiku zrovna tak jako na regulované odstřely trofejních zvířat, se teď zadrhly. Byznys postavený na přítomnosti platících cizinců se zastavil. A environmentální odborníci se nyní obávají, co teď bude s africkou přírodou dál. Vyplatí se místním ji chránit dál, když z toho nemají přímý profit? Strach o další osud ohrožených živočichů je evidentně opodstatněný.

Zvířata chránila přítomnost turistů

„Ta zvířata v národních parcích a safari nejsou chráněna jen strážci, ale přítomností turistů,“ vysvětluje Tim Davenport, ředitel africké pobočky WCS (Wildlife Conservation Society). „Když jste pytlákem, nevyrazíte na lov někam, kde můžete potkat mikrobus plný výletníků. Půjdete tam, kde jich je málo, nebo žádní.“ A tímto prostorem bez turistů se nyní stala celá Afrika.

„Aniž bychom si to dříve uvědomovali, turisté příhodně doplňovali režim územní ochrany. Fotografové, nadšenci, lovci trofejí, ti všichni s průvodci, řidiči, nosiči a agenty cestovních kanceláří by teď nyní normálně byli rozprostřeni po milionech akrů odlehlé divočiny. Nejsou a je otázkou, jestli pár rangerů dokáže tato území uhlídat,“ dodává Davenport.

Pytlák nebo průvodce?

Problém se navíc postupně zhoršuje: nemálo stávajících rangerů a průvodců v Africe je totiž přeškolenými pytláky. Nemálo z nich dalo přednost jistému a stabilnímu výdělku v nekriminalizované ochraně přírody před riskantním pytláctvím. Jak dlouho jim ale jejich odhodlání pomáhat přírodě vystačí, když se jim bude v důsledku absence turistů zkracovat plat? Jsou to drobnosti, ale podstatné. Například Anthony Ntalamo, který zajišťuje průvodcovský servis v deltě Okavango, musel propustit dvanáct svých zaměstnanců. Někteří z nich byli dříve pytláky a rezervaci znají jako svoje boty. Čím se teď asi budou živit?

Lynne MacTavishová, správkyně reverzace v jihoafrickém Mankwe, to nevidí nadějně: „Jsme v situaci s nulovým příjmem a naše výdaje naopak extrémně narůstají, protože každý den musíme odhánět pytláky a chránit rezervaci.“ Jihoafrická republika přitom patří v Africe mezi ty bohaté země, s propracovanou legislativou a jejím vymáháním v praxi. I tak tu 85 % finančních zdrojů ochrany přírody stojí na penězích z loveckých povolenek a vstupného do národních parků. V zemích, které jsou chudší, to bude ještě horší.

Bez peněz se chrání špatně

„Pozorujeme rapidní nárůst upytlačených slonů a nosorožců,“ říká ředitelka Map Ivesová z botswanské Rhino Conservation. „Očekáváme také nárůst odlovů „masa z pralesa“, bushmeatu. Hodně lidí tu letos bude bez práce a bez peněz, takže se svým hladem obrátí k přírodě. Vlastně se na ně ale nemůžeme zlobit.“ Nakonec, to my jsme je naučili, že jim za ochranu přírody budou turisté vždycky platit.

