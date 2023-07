Agentura ochrany přírody zřejmě zahájí s milovickou rezervací řízení o přestupku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Michal Köpping / Česká krajina

Společnost Česká krajina, která provozuje přírodní rezervaci v Milovicích na Nymbursku, porušila neoprávněnými zásahy v rezervaci zákon a čeká ji zřejmě správní řízení o přestupku. Řízení s ní zahájí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), která od června prověřovala podnět Středočeského kraje. Vyplývá to z vyjádření mluvčí agentury Karolíny Šůlové a z tiskové zprávy mluvčího hejtmanství Davida Šímy.

"Na základě podnětu Krajského úřadu konstatovala AOPK porušení zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky o ustanovení Národní přírodní památky Mladá a se společností Česká krajina zahájí správní řízení o zjištěném přestupku," uvedl dnes krajský úřad.

Kontrola AOPK zjistila, že bez souhlasu orgánu ochrany přírody byl rozhrnutý zemní val, odpověděla dnes na dotaz ČTK mluvčí agentury Karolína Šůlová. "Část zeminy z tohoto valu překryla stanoviště cenných širokolistých trávníků, které zdejší národní přírodní památka chrání. Protokol z kontroly je nyní rozesílán účastníkům a běží lhůta pro podání námitek. Následně bude pravděpodobně zahájeno přestupkové řízení," uvedla Šůlová.

Ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál se k dnešní informaci hejtmanství odmítl vyjádřit. "S paní (krajskou) radní (Janou) Skopalíkovou jsme měli před několik dny jednání, kde jsme se domluvili, že toto téma nebudeme komunikovat jako krok k řešení situace," sdělil ČTK Dostál.

Kraj podal podnět AOPK kvůli podle něj závažným pochybením, která zjistil při kontrole rezervace. Její pozemky kraj zdarma pronajímá společnosti Česká krajina. Ochranářská společnost, která v bývalém vojenském prostoru provozuje rezervaci velkých kopytníků, podle hejtmanství porušuje nájemní smlouvu, například nelegálně provádí zásahy do území. Kraj upozornil na rozhrnutí zhruba 450 metrů dlouhého valu do pastvin, a to v rozsahu téměř 18.000 metrů čtverečních. Rozhrnutí podle hejtmanství rozsáhle poškodilo zvláště chráněné druhy rostlin a jejich biotopů.

Kraj v červnu rovněž podal kvůli uhynutí mláďat v rezervaci podnět k prošetření podmínek chovu Státní veterinární správě. Její vyjádření zatím nemá.

