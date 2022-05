Agrární komora: Nastavení dotací ve prospěch malých farmářů ohrozí produkci

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Rozhodnutí vládní koalice nastavit dotace ve prospěch menších zemědělců povede podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala k poklesu stavů hospodářských zvířat v tuzemsku a k útlumu pěstování například brambor nebo ovoce. Podle něho se těmito náročnými činnostmi zemědělské prvovýroby totiž zabývají zejména střední a větší podniky, kterým vláda svým rozhodnutím nastavila neférové podmínky. Podle předsedy Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) Jaroslava Šebka je to naopak systémově správný krok a menší zemědělci budou moci lépe využít potenciál výroby. Mělo by se podle něj dokonce uvažovat o tom, že největší podniky by dotace neměly dostávat vůbec. Doležal a Šebek to dnes řekli na dotaz ČTK.

Vládní koalice se shodla na tom, že výše tzv. redistributivní platby, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů, bude na úrovni 23 procent z celkové částky na přímé platby. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Více peněz tak dostanou malí farmáři. Koalice se na tom shodla již v lednu, kdy to vyvolalo protesty zemědělců. Minulá vláda plánovala redistributivní platbu na úrovni deseti procent. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) chce přitom získat další dvě až tři miliardy navíc pro malé a střední firmy z národních dotací nebo formou daňových úlev.

Agrární komora a Zemědělský svaz ČR už od počátku roku upozorňovaly na to, že změna nastavení dotací ohrožuje produkci masa, mléka, ovoce, zeleniny nebo například chmele. "Těmito náročnými činnostmi zemědělské prvovýroby se totiž zabývají zejména střední a větší podniky, kterým vláda svým rozhodnutím nastavila neférové podmínky a poškodila jejich konkurenceschopnost na evropském trhu," řekl dnes ČTK Doležal. Varuje také před tím, že nastavení dotací povede k menší pestrosti krajiny bez organické hmoty z živočišné výroby, přičemž již v současnosti podle něho řada zemědělců kvůli růstu cenám energií nebo pohonných hmot plánuje omezovat produkci.

Komora také upozorňuje na to, že rozhodnutí vlády povede k větší závislosti na dovozu potravin. Odhaduje, že po roce 2023 bude klesat soběstačnost Česka ve výrobě masa, vajec i například ovoce. Rajčata podle komory budou pravděpodobně už jen z dovozu. "Vláda si místo zajištění potravinové bezpečnosti České republiky vybrala laciný politický marketing," dodal Doležal.

Zemědělský svaz ČR dnes také upozornil na to, že EU vyzvala státy k podpoře produkce potravin kvůli dopadům války na Ukrajině. "Vláda však pokračuje ve strategii utlumování produkce českých potravin a vyšší podpory malých zemědělských podniků bez jakýchkoli dodatečných podmínek," uvedl dnes mluvčí svazu Vladimír Pícha.

Podle Šebka je rozhodnutí vládní koalice naopak dobrou zprávou pro menší podniky i pro celé české zemědělství. Větší podpora menších farmářů podle něj povede k větší pestrosti plodin, protože malí zemědělci se více soustředí na kvalitu a originalitu. Pozitivní dopad to bude mít podle něj také na životní prostředí, protože malí zemědělci jsou mnohem více spojení s lokalitou, kde hospodaří.

Předseda ASZ také ocenil, že vláda dodržela svůj slib podpořit malé, střední nebo ekologicky hospodařící zemědělce, což uvádí i programové prohlášení vlády. "Je to systémově správně. Je to signál o snaze řešit problémy v zemědělství odpovědně a systematicky," řekl. Dotační politika se podle Šebka v ČR dlouho neměnila a velké firmy mají jasné výhody díky své velikosti. Podpora by podle něj nejvíce měla naopak směřovat k malým a středním podnikům. "Je potřeba se bavit i o tom, že podpory největším subjektům by se neměly dávat vůbec," dodal Šebek.

