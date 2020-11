Akademici: Města mají zásadní roli v ochraně klimatu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Train.bird / Flickr Zatím je u českých měst nízká snaha zavádět adaptační strategie, které mají za cíl snížit zranitelnost měst vůči klimatickým změnám. A to přesto, že se města podílejí na klimatické změně, protože mají vysoký podíl spotřeby energie a výrazně se podílejí na produkci skleníkových plynů.

Města mají zásadní roli v ochraně klimatu. Realizací adaptačních opatření vůči změně klimatu mohou zvýšit připravenost měst a jejich obyvatel čelit zvyšování teplot, mimořádným výkyvům počasí, dlouhodobému suchu nebo lokálním záplavám. Dnes to na konferenci pořádané Komisí pro životní prostředí Akademie věd (AV) České republiky řekla Hana Müllerová z Centra pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva AV ČR.

"Co se adaptací na změnu klimatu týče, máme co dohánět. Počet budov v České republice adaptovaných na změnu klimatu je naprosté minimum," řekl Viktor Třebický z organizace CI2. Zatím je podle něj u českých měst nízká snaha zavádět adaptační strategie, které mají za cíl snížit zranitelnost měst vůči klimatickým změnám. A to přesto, že se města podílejí na klimatické změně, protože mají vysoký podíl spotřeby energie a výrazně se podílejí na produkci skleníkových plynů. Města a kraje by proto podle něj měla zahrnout plánování adaptačních opatření do územního plánování, do strategického plánu a zohledňovat je v investiční činnosti.

Jednou z bariér potřebné politické podpory zavádění adaptačních opatření je podle Slavomíry Ferenčuhové ze Sociologického ústavu AV ČR vyhýbání se nepopulárním opatřením a krátká doba na zavádění strategií kvůli krátkosti volebních období vedení měst či krajů. Další bariérou jsou v Česku podle socioložky stále živé skeptické názory na klimatickou změnu.

To potvrzuje i aktuální průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), podle něhož 12 procent české veřejnosti soudí, že nelze změnu klimatu zastavit. CVVM provedlo průzkum od 20. června do 2. července mezi tisícovkou respondentů starších 15 let. Podobné závěry měl podle Ferenčuhové i průzkum akademiků z Katedry enviromentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Podle této studie téměř 30 procent oslovených nevěří, že dochází ke změně klimatu.

