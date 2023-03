Aktivisté dnes znovu omezili provoz na magistrále, požadují omezení rychlosti

Karel Zvářal 16.3.2023 20:35

Stejně je to prča, ale v Narubystánu to asi jinak nejde:-) Čím pomaleji pojedu, tím déle budu zplodiny emitovat. Je známo, že optimální spotřeba paliv je někde kolem osmdesátky. Čím pomaleji se jede (stojí, popojíždí), tím vyšší je spotřeba. Hlučnost motoru je +- podobná. Kdyby byla při třicítce třetinová spotřeba, jezdili by tak možná všichni dobrovolně. Ale s takovou se nejedná o nic jiného, než vo vopruz, o což jde i aktivistům především.

Odpovědět