Ekologická organizace Greenpeace dnes znovu požádala ministerstvo životního prostředí (MŽP) o zveřejnění informací k chystané česko-polské smlouvě o hnědouhelném dolu Turów. Organizace to uvedla v tiskové zprávě. Podle zástupců Greenpeace původní žádost MŽP odmítlo s odůvodněním, že by prozrazení požadavků mohlo ohrozit vyjednávání. Aktivisté však míní, že nyní je podle vyjádření politiků text smlouvy hotový, a proto MŽP může informace poskytnout. Mluvčí MŽP Petra Roubíčková však ČTK napsala, že smlouva dosud nebyla stvrzena, resort tedy zatím více informací nezveřejní.

"Veřejnost má právo dozvědět se, co vláda v jejím zájmu s Polskem vyjednává. Je to právo dané zákonem, ale je to také jediná možnost, jak se lidé mohou informovaně k dohodě vyjádřit. Zatím totiž nikdo neví, co skutečně by se mělo uzavřením smlouvy změnit oproti současnému stavu, přestože na jejím základě má být stažena česká žaloba u Soudního dvoru Evropské unie," uvedla za Greenpeace Nikol Krejčová. "Vláda dlouhodobě odmítá informace o smlouvě zveřejnit s odkazem na probíhající jednání. Pokud je ale jediným problémem uzavření dohody již jen spor o její výpovědní lhůtu, jak nás informovali čeští politici v médiích, jejímu zveřejnění nic nebrání. Žádáme proto vládu České republiky, aby zveřejnila připravenou česko-polskou smlouvu o dole Turów," dodala aktivistka.

"Z pohledu zveřejnění znění připravované dohody k žádnému posunu v tuto chvíli nedošlo, protože znění případné bilaterální smlouvy nebylo stvrzeno, jinými slovy, dokud není dohodnuto vše, není dohodnuto nic," napsala ČTK za MŽP Roubíčková. "Musíme si nechat manévrovací prostor pro vyjednávání. Ale hlavně, a to především, o obsahu dohody jsou neustále informováni volení zástupci regionu skrze hejtmana Libereckého kraje nebo jeho zástupců, kteří se všech jednání s polskou stranou účastní a mají na starost mj. komunikaci podmínek dohody se starosty a s regionem, protože o ten jde především," uvedla také mluvčí.

Jednání Česka a Polska o smlouvě, která má řešit fungování dolu Turów a jeho dopady na české obce, přerušil v noci na pátek podle českých představitelů odlišný názor obou stran na dobu trvání dohody. Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) a ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) je pro Česko nepřijatelný návrh na dva roky trvání dohody. Tvrdí, že by Polsko mělo poskytnout záruky na celou dobu těžby, která má trvat 22 let. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že pokud Polsko přijme českou představu o Turówu, je smlouva připravená natolik, že ji lze podepsat.

Náměstek ministra zahraničí Marcin Przydacz dnes v polské televizi řekl, že polské úřady nyní nevidí smysl pokračovat v jednáních s českou stranou. Przydacz českou stranu obvinil z toho, že z vnitropolitických důvodů nemá zájem dohodu dotáhnout do konce a pohrozil negativním dopadem na dvoustranné vztahy. Mluvčí polského ministerstva pak dnes prohlásil, že bude těžké se vrátit k vyjednávacímu stolu.

Zástupci českého ministerstva zahraničí v reakci na polská vyjádření uvedli, že česká strana byla při jednání o dolu Turów konstruktivní a aktivně přinášela návrhy řešení. Pro Česko podle úřadu stále není akceptovatelné to, že polská strana přišla se žádostí možnosti výpovědi smlouvy po dvou letech. Polská diplomacie to označuje za standardní požadavek.

Důl Turów u česko-polské hranice podle Česka mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polská strana navzdory květnovému předběžnému rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie odmítá přerušit těžbu, protože by to podle Polska mělo negativní dopady na energetickou bezpečnost země.

Polsko má za neuposlechnutí soudního příkazu k přerušení těžby platit pokutu půl milionu eur denně (asi 12,7 milionu Kč), sankce uvalil Soudní dvůr Evropské unie 20. září. Varšava má Evropské komisi vyplácet 500.000 eur za každý den ode dne oznámení usnesení, a to až do chvíle, kdy bude činnost dolu zastavena. Polsko ještě pokutu platit nezačalo.

