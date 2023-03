Aktivisté pochodovali ve špičce po pražské magistrále, chtějí omezení rychlosti

Zdroj | posledni-generace.cz Příznivci skupiny Poslední generace pochodovali po magistrále počtvrté během dvou týdnů. Skupina oznámila, že v protestech plánuje pokračovat, dokud nepřesvědčí pražskou radnici k zavedení plošného snížení nejvyšší povolené rychlosti.

Skupina desítek aktivistů z hnutí Poslední generace omezila dnes ráno zhruba na tři čtvrtě hodiny dopravu na magistrále v centru Prahy. Protestující žádali snížení maximální rychlosti v metropoli na 30 kilometrů v hodině. Po dobu pochodu od Nuselského mostu k Národnímu muzeu sváděli policisté dopravu do jednoho jízdního pruhu. Podle organizátora akce Arneho Springoruma se protesty budou opakovat i v dalších týdnech.

V dnešním průvodu šlo 38 protestujících, uvedla v tiskové zprávě Veronika Holcnerová z pořádající organizace Poslední generace. Účastníci oblečení do reflexních vest nesli cedule s nápisy jako "30 km/h pro Prahu", "Magistrála pro chodce i cyklisty" nebo "Přidej se dříve, než bude pozdě." Pochod skončil zhruba v 08:50.

Aby auta mohla v ranní špičce po magistrále projet, svedla policie dopravu do jednoho pruhu. Dopravní situace se tak v ranní špičce komplikovala. Policisté nezaznamenali žádný incident, řekla ČTK mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová.

"Třicítka pro Prahu je o tom omezit plošně rychlost v Praze na třicítku tak, jak to mají už jiná velkoměsta v Evropě," řekl Springorum. "Zavést třicítku je bezpečnější, snižuje to emise, je menší hluk. Ty výhody jsou obrovské," dodal. Zároveň je podle něj cílem, aby po pražské magistrále mohli jezdit cyklisté a byla přístupnější i chodcům.

"Když se podíváte do zahraničí, tak to dělá Paříž, Brusel, Amsterdam a funguje to," uvedl zastupitel Jan Slanina (Praha 4 Sobě), který je podporovatelem zavedení snížení rychlosti. "Ta třicítka není o tom, že chceme ublížit řidičům aut, je to také o tom, že chceme město udělat přístupnější lidem, co chodí pěšky nebo jezdí na kole," dodal.

Springorum je mimo jiné členem organizace Just Stop Oil (Zastavme ropu). Loni v prosinci dostal v Británii šestiměsíční trest odnětí svobody s odkladem na dva roky za to, že v listopadu spolu s dalšími zablokoval okružní dálnici okolo Londýna, která je jednou z nejfrekventovanějších v zemi. Požadoval zastavení nových projektů těžby ropy a plynu v Británii tím, že se spustil z konstrukce dálničního značení.

