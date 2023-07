Aktivisté v den narozenin Křetínského před sídlem holdingu EPH žádají jeho konec

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Petr1888 / Petr1888 / Wikimedia Commons Skupina EPH zaměstnává prostřednictvím svých firem více než 24 000 lidí. Holding zahrnuje přes 70 společností po celé Evropě. V Česku kontroluje například Elektrárny Opatovice, výrobce elektřiny a tepla Plzeňská teplárenská a United Energy nebo provozovatele zásobníku plynu SPP Storage.

Skupina ekologických aktivistů z hnutí Limity jsme my dnes na happeningu před sídlem Energetického a průmyslového holdingu (EPH) v Pařížské ulici kritizuje podnikání miliardáře Daniela Křetínského, který je jeho většinovým vlastníkem. Na ulici postavili několik stánků, kde řečníci mluví o aktivitách jeho firem v energetice nebo v médiích. Křetínský dnes slaví 48. narozeniny. Součástí happeningu je proto i symbolické krájení narozeninového dortu. Hnutí požaduje konec celého holdingu EPH a úplný přechod na obnovitelné zdroje energie.

Aktivisté před sídlem EPH postavili několik stánků, kde promlouvají řečníci a na programu je až do 22:00 několik hudebních vystoupení nebo například tombola. Kolemjdoucí si mohou zakoupit občerstvení včetně míchaných nápojů symbolicky nazvaných například Danův svět nebo Energie lidem. Aktivisté rozvinuli také transparenty s nápisy "Dane, zaplať daně" nebo "EPH musí skončit".

Poukazují tím na rozhodnutí o přesunu společnosti EP Commodities spadající pod EPH z ČR do zahraničí kvůli dani z mimořádných zisků. Společnost, která obchoduje s energetickými surovinami, to oznámila loni v listopadu a uvedla, že mimořádné zdanění tohoto typu firem je nesmyslné. Elektřina vyrobená v ČR se na objemech jejích obchodů podílí jen asi jedním procentem, uvedla.

Hnutí Limity jsme my dlouhodobě kritizuje to, že EPH vydělává na těžbě a spalování fosilních paliv a podílí se tím na poškozování životního prostředí. Proto by podle aktivistů měla skupina EPH skončit jakoukoliv legální, ekonomickou nebo politickou cestou. Upozorňují například na to, že uhelné elektrárny skupiny za loňský rok vypustily více skleníkových plynů než celé Finsko.

Řečníci před sídlem holdingu kritizovali také aktivity spojené s ruským plynem skrze společnost Eustream. Na seznamu "mezinárodních sponzorů války" ukrajinské agentury pro předcházení korupce NAZK (NACP) se letos v únoru objevil německý koncern Metro AG. Agentura tehdy uvedla, že Křetínský ovládá společnost EPIF, která vlastní 49 procent firmy Eustream podnikající v přepravě ruského plynu do střední a východní Evropy. Aktivisté dnes poukazovali na to, že EPH podle nich nesmyslně argumentuje tím, že plyn pouze převáží. Skupina k tomu již dříve uvedla, že Eustream provozuje tranzitní plynovod výhradně na území Slovenska, a tedy žádný ruský plyn nekupuje, ale je pouze přepravcem.

Křetínský v rozhovoru pro Forbes řekl, že zisky jeho firem byly způsobené situací, kterou si podle jeho slov nikdo nepřál a nijak neoslavuje výjimečné zisky způsobené ruskou agresí na Ukrajině. Zároveň řekl, že to nebyl jediný faktor, který vedl k růstu zisku skupiny, projevila se podle něj také systematická práce na růstu firem v minulých letech. Zmínil stavby elektráren nebo akvizice nových společností. "Výsledky minulého roku jsou pak kombinací prostředí na trhu a významného vývoje uvnitř firmy," dodal.

Energetický a průmyslový holding v loňském roce zvýšil svůj provozní zisk (EBITDA) na 4,3 miliardy eur (zhruba 101 miliard Kč). Meziročně to byl nárůst o dvě miliardy eur (47 miliard Kč). Konsolidované tržby skupiny stouply proti roku 2021 téměř dvojnásobně na 37,1 miliardy eur (871,8 miliardy Kč).

Skupina EPH zaměstnává prostřednictvím svých firem více než 24 000 lidí. Holding zahrnuje přes 70 společností po celé Evropě. V Česku kontroluje například Elektrárny Opatovice, výrobce elektřiny a tepla Plzeňská teplárenská a United Energy nebo provozovatele zásobníku plynu SPP Storage. Křetínský spolu s Patrikem Tkáčem vlastní vydavatelství Czech News Center, které vydává mimo jiné deníky Blesk, Aha!, Sport, E15 nebo časopis Reflex.

