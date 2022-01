Aliance Renault-Nissan-Mitsubishi plánuje rozsáhlé investice do elektromobility

Foto | Breno Assis / Breno Assis / Unsplash Elektromobily stále tvoří pouze malou část světového automobilového trhu, jejich prodej však rychle roste. Automobilky tlačí k rozšiřování nabídky elektromobilů přísnější pravidla pro emise.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Aliance automobilek Renault, Nissan a Mitsubishi hodlá během příštích pěti let investovat 23 miliard eur (přes 560 miliard Kč) do elektrifikace svých vozidel. Automobilky to oznámily ve společném tiskovém sdělení . Dodaly, že do roku 2030 plánují uvést na trh 35 nových modelů s elektrickým pohonem.

Aliance rovněž plánuje posílit využívání společných platforem. V roce 2026 by tak na společných platformách mělo být založeno přes 80 procent modelů, zatímco v současnosti je to 60 procent. "To umožní každému z podniků více se zaměřit na potřeby svých zákazníků, své nejlepší modely a klíčové trhy. Zároveň to posílí inovace v alianci, a to při nižších nákladech," píše se v oznámení.

Elektromobily stále tvoří pouze malou část světového automobilového trhu, jejich prodej však rychle roste. Automobilky tlačí k rozšiřování nabídky elektromobilů přísnější pravidla pro emise. Plány rozsáhlých investic do elektromobility nedávno představil také například německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je mimo jiné česká automobilka Škoda Auto.

Volkswagen v prosinci oznámil, že v příštích pěti letech vynaloží na investice kolem 159 miliard eur (téměř čtyři biliony Kč). Z této sumy bude více než polovina směřovat do elektromobility a digitalizace. Koncern ve své transformační strategii nazvané New Auto plánuje, že se díky investicím a rozvoji stane do roku 2025 lídrem trhu s elektromobily.

reklama