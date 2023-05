Analytici: Rekordní teploty na konci dubna by zřejmě nenastaly bez změny klimatu

Richard Vacek 6.5.2023 06:27

Je to tak. Pokud by neskončila doba ledová, tak tady stále šlapeme po ledovci. Lidé si to ale stále nejsou schopni uvědomit, že klima se měnilo, mění a dokonce i v budoucnosti se měnit bude. A proto je lepší se tomu přizpůsobit, než se snažit klima měnit.

Když je mi zima, tak si vezmu svetr (přizpůsobím se) a nesnažím se udělat teplo na zahradě (to je snaha o ovlivnění klimatu).

