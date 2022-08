Analytici: Úrodu rýže ohrožuje špatné počasí, její cena může zvýšit inflaci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Nepříznivé počasí v mnoha asijských zemích, kde se pěstuje rýže, ohrožuje úrodu této klíčové plodiny. Upozorňují na to analytici, kteří sledují trh potravinářských komodit. Podle nich mohou tyto problémy přispět k dalšímu růstu už tak vysoké inflace. Počasí ohrožuje také úrodu rýže v Indii, která je největším světovým exportérem.

Rýže dosud odolávala trendu rostoucích cen potravin, protože v posledních dvou letech byla ve světě vysoká úroda a také vývozci jí měli dost naskladněno. A to v situaci, kdy pandemická omezení, problémy v dodavatelských řetězcích a válka na Ukrajině v poslední době přispěly k růstu cen dalších obilovin.

Nepřízeň počasí v hlavních vývozních zemích Asie, která se na pěstování rýže ve světě podílí zhruba z 90 procent, dosavadní vývoj cen patrně změní.

"U cen rýže je zde potenciál k růstu a je možné, že odhad sklizně v hlavních exportních zemích se začne snižovat," řekl agentuře Reuters ekonom australského finančního ústavu National Australia Bank Phin Ziebell, který se věnuje zemědělským komoditám. "Růst cen rýže ještě více zhorší ty zásadní problémy z hlediska dostupnosti potravin v některých částech rozvojového světa," dodal.

Slabé deště v indickém obilném pásu, vlna veder v Číně, záplavy v Bangladéši a horší odhad sklizně ve Vietnamu mohou přispět k poklesu výnosů hned ve čtyřech z pěti největších pěstitelských zemí na světě.

"Rýže zůstala dostupná, i když ceny potravin obecně už na začátku letošního roku vystoupily na rekord," řekla ekonomka Shirley Mustafaová z Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). "Teď jsme svědky komplikací, které v některých klíčových zemích pro pěstování rýže souvisejí s počasím, včetně Indie, Číny a Bangladéše. To by mohlo vést k poklesu úrody, jestliže se tam v nejbližších týdnech nezlepší podmínky," dodala.

V Indii se rýže pěstuje zejména ve státech Bihár, Džharkhand, Bangla a Uttarpradéš, které se ale v letošním období dešťů potýkají se srážkovým deficitem v rozsahu až 45 procent. To v letošním roce částečně způsobilo pokles pěstování rýže o 13 procent. Výsledkem by tak mohla být o deset milionů tun nižší sklizeň, což proti loňsku odpovídá zhruba osmiprocentnímu poklesu, poznamenal šéf indického sdružení vývozců rýže B.V. Krišna Rao.

Mezitím se snižuje i plocha, na které se rýže pěstuje. Rao vysvětlil, že někteří farmáři se místo pěstování rýže začali věnovat pěstování luštěnin a olejnin.

Rýže, která se v Indii vysévá v létě, se na celoroční sklizni podílí z více než 85 procent. V minulé sezoně, která skončila v červnu letošního roku, produkce rýže v Indii vystoupila na rekordních 129,66 milionu tun. "Pokles produkce už je jistý, velkou neznámou je ale reakce vlády," poznamenal jeden z obchodníků v Bombaji, který pracuje pro nejmenovanou globální obchodní firmu.

Zásoby rýže, a to jak zpracované, tak té nezpracované, v Indii k 1. červenci činily 55 milionů tun. Cíl přitom činil 13,54 milionu tun. To je i jeden z hlavních důvodů, proč zůstaly ceny rýže v posledním roce tak nízko. Druhým důvodem je fakt, že Indie loni vyvezla rekordních 21,5 milionu tun. To je více, než kolik rýže vyvezli další čtyři největší exportéři dohromady, a sice Thajsko, Vietnam, Pákistán a Spojené státy. "Vláda je ale kvůli cenám už přecitlivělá. I malý růst by ji mohl přimět k tomu, aby zavedla vývozní omezení," dodal obchodník z Bombaje.

Příznivá není situace ani v Číně, tedy zemi, která je největším konzumentem i dovozcem rýže. Kvůli horku jí klesly výnosy a očekává se, že v sezoně 2022 až 2023 zvýší dovoz na rekordních šest milionů tun, uvedlo americké ministerstvo zemědělství. Před rokem Čína dovezla 5,9 milionu tun rýže.

