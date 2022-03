Analytik: Ukrajinská krize může zhatit sen o levnějších elektromobilech

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Růst cen surovin, který ještě umocnila invaze ruských vojsk na Ukrajinu, by mohl zhatit sen šéfa společnosti Tesla Elona Muska i ředitelů dalších automobilek o cenově dostupnějších elektromobilech. Nárůst ceny lithia, niklu a dalších surovin by mohl zpomalit či dokonce zvrátit dlouhodobý trend poklesu nákladů na baterie, které jsou nejdražší částí elektromobilů. To by mohlo zabránit rozšíření této technologie, upozornil analytik Gregory Miller ze společnosti Benchmark Mineral Intelligence.

Letos by podle něj mohlo dojít k prvnímu meziročnímu nárůstu průměrné ceny lithium-iontových bateriových článků. Rostoucí ceny surovin mohou způsobit, že se prodlouží doba, za kterou se vyrovnají náklady na výrobu aut se spalovacím motorem a náklady na výrobu elektromobilů, upozornil analytik. Rusko produkuje přibližně sedm procent světové těžby niklu. Je také velkým dodavatelem hliníku a palladia.

Konflikt na Ukrajině přispěl tomu, že ceny niklu vystoupily na jedenáctileté maximum. A to kvůli obavám, že by mohly být narušeny dodávky Ruska, které je předním producentem tohoto kovu. Ceny lithia rovněž vzrostly, od začátku roku se více než zdvojnásobily, protože nabídka nestačí pokrýt rostoucí poptávku.

V lednu se ve Spojených státech prodával průměrný elektromobil téměř za 63 000 dolarů (bezmála 1,5 milionu Kč), což je asi o 35 procent více než celkový průměr všech vozidel, který přesahuje 46 000 dolarů. Třebaže se nyní spotřebitelé méně obávají možnosti, že zůstanou na krajnici bez energie, hlavním důvodem, proč si elektromobil nechtějí pořídit, zůstává podle průzkumu společnosti Cox cena elektromobilů.

"Cokoli, co zvýší náklady, bude bránit přijetí elektromobilů," uvedla analytička společnosti Cox Michelle Krebsová.

Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) loni tvořily elektromobily asi devět procent z celosvětového prodeje aut. Poradenská společnost AlixPartners očekává, že do roku 2030 dosáhne tento podíl asi 24 procent.

Více než polovina spotřebitelů není ochotna zaplatit 500 dolarů (11 700 Kč) navíc při pořízení elektromobilu, a to i přes nižší provozní náklady, vyplývá ze studie společnosti OC&C Global Speedometer z roku 2021 o spotřebitelích ze Spojených států, Číny a dalších zemí. Výrobci elektromobilů se zatím soustředí na bohatší klienty. Jestliže chtějí přilákat běžné spotřebitele, mohl by to pro ně být problém, uvedla agentura Reuters.

