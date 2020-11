Ani nulová produkce skleníkových plynů neznamená konec globálního oteplování

Břetislav Machaček 30.11.2020 09:28

Z hlediska délky lidského života je klimahysterie nepodstatná stejně jako

z hlediska planety oteplování o pár stupňů za sto a více let. Vždy se tu

střídaly doby ledové a naopak doby extrémně teplé. Historie lidského bytí

je z hlediska planety pouhou epizodou, jako byla třeba doba dinosaurů a

nebo pouhých jednoduchých forem života. Nepopírám , že na klimatické

změny nemáme vliv, ale u všech forem života tomu tak bylo, že nějak

ovlivnily vývoj klimatu na planetě a přispěly tak ke změnám. Ono to

tak v přírodě chodí, že všeho moc škodí a časem se to vymstí. Pokud se

nezbrzdí překotné množení lidstva, tak se nezbrzdí ani ta doba zlomu.

Zdroje nejsou nevyčerpatelné a i tam se dá očekávat jejich vyčerpání a

tak nedostatek potravin a jiných životních potřeb pro všechny. Záleží

na tom, zda je tomu možné současnými postupy nějak zabránit. Já říkám,

že nikoliv a to brždění funguje pouze v řádu desetin procent. EU brzdí

až ke své sebedestrukci a zbytek světa to naopak maří. Množí se o překot

a tím stoupá spotřeba a produkce škodlivin. Těžko může bohatší skupina

národů upírat těm ostatním se mít stejně dobře a muselo by to vzejít od

těch množících se národů samo. Tam to ale vypadá, že je jim to lautr putna

a naopak tempo vzrůstá. Pak je otázkou, zda ta naše sebedestrukce má smysl

a zda si pouze nekopeme ten hrob předčasně a zbytečně. Při našem oslabení

umožníme jiným převzít otěže a řídit vůz podle sebe. Pak budoucím generacím

občanů v EU nezbude nic jiného než s těmi novými vozataji splynout a nebo

se jim podrobit. Už nyní vycítili naši váhavost a slabost a co by odolnější

se začínají ujímat už i v Evropě žezla. Starší generace nějak dožije a možná i dnešních čtyřicátníků, ale těm mladším se chystá buď to splynutí

a nebo dokonce podrobení. Slabost a váhavost se nevyplatila nikdy a vždy

pak bylo nutné vynaložit o mnoho více úsilí rozjetý vlak zastavit. Bohužel momentálně směřujeme tam, co jsem nastínil a je věcí mladých se zamyslet

nad budoucností. Jak ale vidím, tak zatím směřují ke zkáze mílovými kroky

a naše varování považují za xenofobii a odpor ke klimahystérii. Ono asi

si každý musí spálit prsty, aby pochopil, že oheň pouze nehřeje, ale že i pálí.

