Napříč ČR začíná prodej vánočních stromků. České produkci konkurují levnější dánské jedle

Na mnoha místech v Česku obchodníci tento týden zahajují prodej vánočních stromků. Cena za ty z domácí produkce bude na podobné úrovni jako loni, někde může být přibližně o pět procent vyšší. Vyplývá to z vyjádření obchodníků a Sdružení pěstitelů vánočních stromků pro ČTK. Českým stromkům na trhu podle nich konkurují zejména levnější dánské jedle, kterých rok od roku přibývá. Obchodníci v těchto dnech pozorují také nárůst zájmu o umělé stromky, nejoblíbenější jsou klasické zelené a neozdobené.

Dnes před většinou obchodů prodej vánočních stromků zahajuje Albert. Kaufland a Mountfield se přidají v pátek. Koncem listopadu stromky nabídne také Globus. Před obchody Tesco v pondělí začali s přípravou prodejních míst, všechny vybrané pobočky stromky přinesou od 6. prosince. Proti tomu zákazníci hobbymarketů Bauhaus mohou stromky vybírat od 18. listopadu.

Mountfield nebo Bauhaus letos do nabídky zařadily dánské jedle. V Mountfieldu budou ceny stejné jako v minulém roce. Za stromek do 150 centimetrů zákazníci zaplatí 399 korun, kus do 200 centimetrů vyjde na 599 korun. Dánové jsou podle Mountfieldu největšími exportéry stromků v Evropě. Bauhaus letos cenu některých typů vánočních stromků meziročně snížil, nejlevnější druh asi o pětinu.

Jedli kavkazskou z domácí produkce vysokou 150 až 200 centimetrů seženou letos Češi většinou stejně jako loni v rozmezí od 690 do 990 korun, smrk ztepilý od 300 do 400 korun a borovice vyjde na 400 až 550 korun. Cena smrku pichlavého, která se v minulém roce pohybovala mezi 350 až 450 korunami, bude letos proti tomu začínat na přibližně 400 korunách a končit na 550 korunách, řekl ČTK mluvčí Sdružení pěstitelů vánočních stromků František Valdman. Cena stromků podle něj závisí na regionu, někde může být meziročně vyšší o pět procent. Už dříve uvedl, že jedlí z dovozu je na trhu asi 70 procent.

Vánoční stromky tento rok opět nabídne také on-line supermarket Rohlík.cz, loni se k tomu rozhodl poprvé. "Loni jsme prodali celkem 1100 kusů ve dvou velikostech, letos máme naplánováno 2300 kusů ve čtyřech," uvedla mluvčí Denisa Morgensteinová. Do košíku si budou moci zákazníci stromky na Rohlíku vložit od 2. prosince.

Umělé vánoční stromky v e-shopu Alza.cz podražily meziročně zhruba o osm procent kvůli vyšší ceně materiálu. Lidé podle mluvčí Elišky Čeřovské preferují klasické zelené stromky. "Velikost 180 centimetrů typu smrk zůstává mezi našimi zákazníky nejvíce poptávanou variantou," řekla. Nejčastěji se prodávají stromky od 1990 do 2990 korun. Za zasněžené modely nebo stromky s dekoracemi zákaznici vydají od 6990 do 8990 korun, uvedla Čeřovská. Letos Alza do nabídky nově zařadila stromek vysoký pět metrů. Poprvé si tento rok budou moci zákaznici umělé stromky koupit v Asko nábytek.

V České republice se podle Valdmana ročně spotřebuje asi 1,3 až 1,5 milionu vánočních stromků, a to jak těch domácích, tak těch z dovozu. Nižší zájem bývá většinou o umělé.

