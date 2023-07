Archeologové v Louisianě zachraňují 12 000 let staré artefakty před katastrofami

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Dlouho pohřbené kamenné nástroje, hroty oštěpů a další důkazy o lidech žijících v lesích v západní části centrální Louisiany již před 12 000 lety se staly vlivem hurikánů, záplav a rabování více zranitelnými. Archeologové proto letos v létě opatrně odkopávají půdu v lokalitě Vernon Parish v národním lese Kisatchie. Prosívají hlínu, aby odkryli a uchovali svědectví o pravěkém osídlení této oblasti, napsala agentura AP.

"Zdá se, že lokalita byla nepřetržitě obývána po celou dobu pravěku, což dokládá široká škála kamenných nástrojů a keramiky datovaných do jednotlivých kulturních epoch původních Američanů až po kontakt s Evropou," uvedla americká lesní služba.

Lokalitu nalezli průzkumníci v roce 2003. Poté, co hurikány Laura a Delta vyvrátily stromy, narušily a odhalily některé artefakty, použila správa lesa Kisatchie peníze na pomoc po přírodních katastrofách a zahájila záchranné vykopávky, aby se o místě dozvěděla více a mohla ho zachovat.

"Mezi pleněním a poškozením hurikánem nám skutečně hrozilo, že o tuto lokalitu časem přijdeme," řekl archeolog lesní správy Matthew Helmer během červnové prohlídky pro média.

Helmer se procházel mezi oblastmi, které již byly vykopány, a upozorňoval na změny v barvě a struktuře půdy. Ty mohou stejně jako artefakty poskytnout vodítka pro vědce, kteří se snaží zjistit fakta o lidech, kteří tuto oblast obývali v různých obdobích v průběhu tisíciletí.

"Ve skutečnosti píšeme historii těchto národů, které žily před rokem 1492, a to až o více než 10 000 let zpět," řekl Helmer.

Pro Marka Reese, profesora archeologie na univerzitě v Louisianě v Lafayette, je to vítaná příležitost. Přesto Rees lituje, že práci brání lidé, kteří prováděli nepovolené vykopávky a odnášeli si materiál z naleziště. "Je to, jako kdybyste přišli do archivu a našli knihu, která je tak vzácná, že je jediná svého druhu a vznikla ještě před samotným psaním, je to jako vytrhnout z té knihy stránku a odejít s ní," řekl Rees.

Zachráněné artefakty budou roztříděny, katalogizovány a prozkoumány. Vědci v archeologické laboratoři se snaží zjistit, jaké kultury se v minulosti na tomto místě vyskytovaly.

