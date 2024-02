Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Vítková / Ekolist.cz Vedení CHKO obnovení střeleb dlouhodobě podporuje. V případě, že by člověk do brdské přírody nezasáhl, oblast by zarostla expanzivními druhy rostlin.

Armáda chce více cvičit střelbu v bývalém vojenském prostoru Brdy, který je od roku 2016 chráněnou krajinnou oblastí (CHKO). Do budoucna by měla využívat i další palebné pozice Přední Záběhlá a Padrť mimo prostor posádkového cvičiště Jince a jeho ochranného pásma. Přispívá to k zachování unikátních vřesovišť, zároveň vojáci potřebují víc prostoru pro výcvik, vyplynulo z informací generálního štábu a okolních obcí.

"S ohledem na změnu bezpečnostní situace ve světě a Evropě si Armáda ČR uvědomuje nutnost disponovat dostatečnou učebně výcvikovou základnou, umožňující provádět nejen běžný výcvik, ale i odborná stmelení aktivní zálohy," sdělila ČTK Vlastimila Cyprisová z tiskového oddělení generálního štábu. Výcvik se bude týkat dosavadních děl Dana s ráží 152 milimetrů a do budoucna i nových samohybných houfnic Caesar, která mají ráži 155 milimetrů a používají je spojenci v NATO.

Podle starosty Příbrami Jana Konvalinky (za ANO) začnou vojáci od 1. ledna 2025 střílet častěji a z více palebných pozic. Cyprisová upřesnila, že bojové střelby z minometů a houfnic Dana na dopadovou plochu Brda se povedou primárně z dříve používaných palebných postavení uvnitř posádkového cvičiště a jeho ochranného pásma. Střelba z děl Dana a Caesar na tutéž plochu z palebných postavení Přední Záběhlá a Padrť bude povolena až po zřízení nového ochranného pásma. "Nadále platí omezení vstupu do výcvikových prostor," dodala Cyprisová.

Městys Jince, který přímo sousedí s posádkovým cvičištěm, se podle místostarosty Aleše Hlaváčka (nez.) k obnovení ostrých střeleb z houfnic s ráží 152 milimetrů a později případně z nových děl staví kladně. Připomněl, že už dříve vojáci začali s ostrými střelbami z minometů, cvičnými střelbami z děl a s dalším výcvikem. Kromě občasného hluku, na nějž jsou místní podle Hlaváčka zvyklí, není život v městysi nijak omezen. Samosprávy byly ujištěny o plánované nízké četnosti ostrých střeleb z děl. "Jestli existuje možnost, že alespoň na některé střelby se vojska nebudou muset přesouvat, což je pro městys více zatěžující než samotné střelby v posádkovém cvičišti Jince, tak není důvod, aby zde výcvik včetně ostrých střeleb z děl neprobíhal," dodal místostarosta.

Vedení CHKO obnovení střeleb dlouhodobě podporuje. V případě, že by člověk do brdské přírody nezasáhl, oblast by zarostla expanzivními druhy rostlin. K zachování unikátních vřesovišť napomáhají také řízené požáry. CHKO Brdy ochraňuje například významná paleontologická naleziště, skalní výchozy, kamenná moře a sutě. Díky zákazu vstupu se ve vojenském výcvikovém prostoru zachovala řada vzácných živočichů a rostlin.

