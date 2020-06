Konec uhelného průmyslu nezvýší nezaměstnanost, tvrdí analytici Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Greenpeace Podpoří vláda konec uhlí? Na snímku elektrárna Prunéřov. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Nahrazení současného uhelného průmyslu v Česku takzvanými zelenými zdroji nezaměstnanost nezvýší. Jejich posílení by vytvořilo více pracovních míst, než jich zanikne s uhelným průmyslem. Na dnešním briefingu při příležitosti pátečního zasedání uhelné komise v elektrárně Prunéřov to uvedli analytici Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a skupiny Faktaoklimatu.cz. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je podle nich příležitostí pro restart české ekonomiky po koronavirové krizi. Analytici uvedli, že odklon od uhlí ve prospěch nízkoemisních zdrojů způsobí, že uhelné elektrárny a doly a na ně navázaná odvětví v Česku přijdou o zhruba 25.000 pracovních míst. Posílení role obnovitelných zdrojů by podle nich nicméně vytvořilo pracovních míst více. Konkrétní číslo bude záviset na energetickém mixu i přístupu České republiky k odvětví obnovitelných zdrojů energie, sdělili. Aby byl odklon od uhlí úspěšný, je nutné podle nich předejít negativním efektům strukturální nezaměstnanosti, která postihuje zejména uhelné regiony, tedy Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj. Řešením je efektivní rekvalifikace, podpora vzdělávání a regionální rozvoj, které podpoří včasná příprava řešení a jasné datum odklonu od uhlí, míní. "Ekonomická krize jako důsledek koronavirové pandemie je pro Česko příležitostí, jak se konečně posunout do 21. století. Zatímco podpora nových kapacit v obnovitelné energetice může přinést rychlou ekonomickou vzpruhu na pracovní trh, za klíčové považuji i investice do chytrých technologií, jež nám dlouhodobě pomůžou snižovat spotřebu energie. Velmi důležité je také investovat decentralizovaně," řekla ekonomka a členka ekonomického týmu Ústředního krizového štábu Danuše Nerudová. Analytici z AMO a Faktaoklimatu.cz uvedli, že výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů činí zatím v Česku asi deset procent. Z uhlí se podle nich naopak v ČR vyrábí nejvíc elektřiny z uhlí na osobu v Evropské unii. Fosilní zdroje (černé a hnědé uhlí, zemní plyn, aj.) vyrobí o něco více než polovinu elektřiny (54 procenta) ale mohou za 96 procent emisí oxidu uhličitého z elektroenergetiky, podotkli. Celosvětově podle nich loni výroba elektřiny z uhlí klesla o tři procenta, v EU o 24 procent. Analytici z AMO a Faktaoklimatu.cz uvedli, že výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů činí zatím v Česku asi deset procent. Z uhlí se podle nich naopak v ČR vyrábí nejvíc elektřiny z uhlí na osobu v Evropské unii. Fosilní zdroje (černé a hnědé uhlí, zemní plyn, aj.) vyrobí o něco více než polovinu elektřiny (54 procenta) ale mohou za 96 procent emisí oxidu uhličitého z elektroenergetiky, podotkli. Celosvětově podle nich loni výroba elektřiny z uhlí klesla o tři procenta, v EU o 24 procent. "Česká republika vyváží 15 TWh elektrické energie ročně," uvedla Danuše Nerudová. Nikdo podle ní zatím neprokázal, že bychom potřebovali navýšit produkci jaderné energie. Pokud podpoříme obnovitelné zdroje, nemuselo by to být potřeba. "Česká republika vyváží 15 TWh elektrické energie ročně," uvedla Danuše Nerudová. Nikdo podle ní zatím neprokázal, že bychom potřebovali navýšit produkci jaderné energie. Pokud podpoříme obnovitelné zdroje, nemuselo by to být potřeba. Plénum takzvané uhelné komise, která má řešit útlum těžby uhlí, ale také celkový budoucí energetický mix ČR, se v pátek v Prunéřově sejde poprvé od ledna. Další plánovaná jednání byla kvůli epidemii covidu-19 odložena, v omezené formě fungovaly pouze pracovní skupiny komise. Komise byla zřízena loni. Má 19 členů, předsedají jí ministři životního prostředí Richard Brabec (ANO) a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Havlíček opakovaně uvedl, že nejvýznamnějšími energetickými zdroji budou do budoucna v ČR jaderné a obnovitelné zdroje. Energetická skupina ČEZ tento měsíc odstaví starší z prunéřovských uhelných elektráren - Prunéřov I o výkonu 440 megawattů. AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v mezinárodních vztazích. Chce zprostředkovávat dialog mezi veřejností, akademickou sférou, občanským sektorem, politikou a byznysem. Skupina Faktaoklimatu.cz je složena z programátorů, datových analytiků a doktorandů, kteří vedle svého zaměstnání zpracovávají data z vědeckých institucí a zpřístupňují je na webu faktaoklimatu.cz ve formě infografik a datových vizualizací. Zasazují se o to, aby data a fakta o klimatu a klimatické změně byla v českém prostoru dostupná a srozumitelně reprezentovaná v souvislostech. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

