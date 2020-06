Průzkum: Většina lidí na severu Čech chce konec uhlí do 15 let

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Hadonos / Wikimedia Commons Pohled na zámek Jezeří a Důl ČSA v Mostecké pánvi.

Většina lidí v Ústeckém a Karlovarském kraji chce konec těžby a spalování uhlí v Česku nejpozději do 15 let, tedy do roku 2035. Výplývá to z průzkumu agentury Focus, Marketing & Social Research pro ekologické Hnutí Duha. Zajímavé je, že tyto hnědouhelné kraje fandí rychlejšímu konci uhlí více, než celorepublikový průměr, kde to je 40 procent, uvedli ekologové v dnešní tiskové zprávě.

Z průzkumu vyplývá, že v severozápadních Čechách chce 14 procent lidí jeho konec do roku 2025, 20 procent do roku 2030 a 18 procent do roku 2035. Pětina lidí pak chce v hnědouhelných krajích konec uhlí později - 12 procent do roku 2040 a deset procent do roku 2050. Čtvrtina nemá názor.

"Většina dotázaných, 60 procent, souhlasí s postupným ukončením spalování uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v ČR. V Ústeckém a Karlovarském kraji je to ještě o čtyři procentní body více. V těchto krajích, kde se těží a převážně i spaluje hnědé uhlí, také 52 procent respondentů odpovědělo, že by ČR měla s uhlím skončit do roku 2035 nebo dříve. Konec uhlí do roku 2035 či dříve je nejpreferovanější varianta i pro celou ČR," uvedl dnes Lubomír Rejda z agentury Focus. Aktuální průzkum se uskutečnil na konci minulého roku na vzorku asi 1000 respondentů z celé republiky.

V pátek bude v Prunéřově na Chomutovsku jednat takzvaná uhelná komise, která má řešit útlum těžby uhlí, ale také celkový budoucí energetický mix ČR. Plénum komise se naposledy sešlo v polovině ledna, další plánovaná jednání byla kvůli epidemii covidu-19 odložena. V omezené formě fungovaly pouze pracovní skupiny komise. Energetická skupina ČEZ v červnu odstaví starší z prunéřovských uhelných elektráren - Prunéřov I o výkonu 440 megawattů (MW).

"Uhelné kraje nejsou uhelné. Alespoň dle pohledu místních lidí na budoucnost. Většina lidí v Ústeckém a Karlovarském kraji chce konec těžby a spalování uhlí nejpozději za 15 let. Tedy dokonce rychleji, než je celorepublikový průměr. Převažující preference obnovitelných zdrojů a úspor energie oproti uhlí je však jednoznačná v celé naší společnosti. Uhelná komise, která v pátek jedná právě v Ústeckém kraji, by se měla postavit za místní občany i občany ČR a navrhnout co nejrychlejší konec uhlí," uvedl dnes člen uhelné komise z Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v lednu, tedy ještě před koronavirovou krizí, uvedl, že komise připraví scénáře rychlé, střední a pomalejší cesty útlumu využití uhlí v ČR. Rychlá cesta by znamenala útlum využití uhlí v letech 2030 až 2035, střední 2035 až 2045 a pomalejší 2045 až 2050.

Uhelná komise byla zřízena loni. Má 19 členů, předsedají jí Havlíček a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). První zásadní výstupy se podle dřívějšího vyjádření Brabce dají očekávat koncem letošního roku. Oborový web iUHLI.cz v polovině května napsal, že základě vyjádření řady členů komise lze očekávat, že kvůli pandemii se termín protáhne. "Zdržení je velmi pravděpodobné například podle profesora Františka Hrdličky z ČVUT. Naopak zástupci ekologických organizací by chtěli výstupy co nejdříve," dodal web.

