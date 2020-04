Asociacím vadí rozdílný přístup vlády k zeleným zdrojům

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Mariusz Szcygiel / Shutterstock Změna podpory pro obnovitelné zdroje má vést k roční úspoře na podpoře mezi sedmi a deseti miliardami korun. / Ilustrační foto

Oborovým asociacím vadí rozdílný přístup k povolené ziskovosti jednotlivých obnovitelných zdrojů energie. Vyplývá to z jejich vyjádření v úterý. Vláda v pondělí schválila novelu zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE). Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v ní počítá s tím, že takzvané vnitřní výnosové procento (IRR) bude pro různé obnovitelné zdroje rozdílné. Odůvodňuje to požadavkem Evropské komise. Podle asociací však k tomu není důvod. Některé další novinky, kterou novela přináší, však část z nich vítá.

"Není mi jasná logika návrhu, ale je to velmi nebezpečný precedens pro budoucí rozvoj obnovitelných zdrojů, který vláda touto novelou chce rozjet. My zastupujeme všechny druhy obnovitelných zdrojů, a tak jsme logicky proti nerovnému přístupu, který je i v rozporu s použitou metodikou. Správný přístup je měřit všem stejným metrem," uvedl v úterý k stanovení rozdílného IRR předseda Komory obnovitelných zdrojů energie (Komory OZE) Štěpán Chalupa.

U solárních zdrojů vláda v pondělí přímo na jednání upravila přípustnou výši IRR z původně navrhovaných 8,4 procenta na 6,3 procenta, což je podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) nejnižší možná úroveň v rozpětí stanoveném Evropskou komisí. Po jednání kabinetu ministr uvedl, že dosavadní podpora byla příliš vysoká. Odkázal přitom především na solární boom v letech 2009 a 2010.

U dalších obnovitelných zdrojů stanovila vláda v rámci novely zákona IRR na maximální možnou výši a návrh MPO neupravovala. U vodních, větrných a geotermálních elektráren to bude sedm procent, pro výrobu elektřiny z biomasy 9,5 procenta a u bioplynu 10,6 procenta.

"Samotný krok rozdělit jednotlivé typy obnovitelných do různých tříd vnitřního výnosového procenta nedává smysl a je jasně diskriminační. Zvýhodňuje bioplynové stanice i přesto, že u nich často docházelo k souběhu investičních a provozních podpor. Naopak potlačuje využití solárních elektráren, které patří mezi efektivní obnovitelné zdroje s nulovými emisemi skleníkových plynů," uvedl v úterý programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Chybí mu také dopadové analýzy snížení IRR na 6,3 procenta u solární energetiky. "Pokud je pravdou, že se změny zákona doslova pekly přes víkend před samotným jednáním vlády, nemá je zřejmě ani samo ministerstvo průmyslu," uvedl. Dodal, že účty za očekávané budoucí soudní spory by měli nést předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a Havlíček.

Bohuslav Čížek ze Svazu průmyslu a dopravy v úterý řekl, že novela zákona o POZE byla předložena vládě s mnoha rozpory a nevyřešenými otázkami. "Například na naše otázky k odlišnému nastavení IRR pro různé zdroje energie ministerstvo průmyslu a obchodu neposkytlo žádnou věcnou odpověď, byť o ni Svaz průmyslu a dopravy opakovaně žádal. Tento krok vlády vnímáme jako pokračování neochoty diskutovat a řešit existující rozpory v zákoně," uvedl.

Hospodářská komora míní, že není nezbytné vracet se k roku 2010. "Nikdo to ostatně po nás v Evropě nechce a nikdo další to v Evropě neřeší. Vláda by se měla naopak měla v duchu svého hesla "Country for the Future" soustředit na budoucnost a na to, jak kvalitně nastavit podporu čistým a ekologickým zdrojům. To se bohužel neděje a pláčeme nad rozlitým mlékem. V ekonomickém žargonu jsou to utopené náklady a vláda jen riskuje řadu soudních sporů a arbitráží," sdělil v úterý mluvčí komory Miroslav Diro.

Některé další novinky, kterou novela přináší, ale část asociací vítá. Komora OZE například uvedla, že přivítala, že materiál definuje, jakým způsobem budou od roku 2021 podpořeny nové projekty obnovitelných zdrojů. Návrh počítá s uplatněním provozní podpory formou aukčního či zeleného bonusu. Zástupci komory rovněž přivítali návrh definice a pravidel provozování takzvaných obnovitelných společenství (komunitní energetika).

"Česko je významným světovým výrobcem biomasových tepláren, vodních elektráren, tepelných čerpadel nebo chytrého řízení. Další firmy vyvíjejí a vyrábějí komponenty pro větrné elektrárny či fotovoltaiky. Průmyslová výroba na sebe váže projekční činnosti, instalace, údržbu a servis, to všechno jsou perspektivní pracovní místa i příležitosti pro podnikatele v regionech. Vláda těmto firmám chytře a v pravý čas otevírá i český trh." uvedl místopředseda Komory OZE Jan Habart.

Havlíček v pondělí uvedl, že očekává, že změna podpory pro obnovitelné zdroje povede k roční úspoře na podpoře mezi sedmi a deseti miliardami korun. Celkem stát ročně vyplatí na podpoře přes 40 miliard, předloni to bylo 46,1 miliardy Kč. Ministr předpokládá, že se úspora rozdělí mezi pokles výdajů státního rozpočtu a snížení ceny elektřiny pro spotřebitele.

