Australská ministryně uspěla s odvoláním, nemusí chránit děti před CO2

Austrálie silně spoléhá na tepelné elektrárny při produkci energie a je podle BBC druhým největším světovým exportérem uhlí.

Australská ministryně životního prostředí Sussan Leyová uspěla u federálního soudu s odvoláním proti soudnímu rozhodnutí z minulého roku, podle nějž má povinnost chránit mladou generaci před dopady klimatických změn. Informoval o tom zpravodajský server BBC News.

Osmi teenagerům a nyní 87leté jeptišce se loni podařilo přesvědčit soud, že vláda musí brát ohledy na zdraví dětí při posuzování projektů na využívání fosilních paliv. Australská ministryně životního prostředí Sussan Leyová se ale proti verdiktu odvolala a soud jí dal za pravdu.

"Dnešní soudní rozhodnutí nás nesmírně zarmoutilo, ale nesmí nás odradit v boji za klimatickou spravedlnost," prohlásila 17letá Anjali Sharmaová.

Sharmaová, dalších sedm mladých lidí a řádová sestra Brigid Arthurová se na soud obrátilo s cílem zabránit rozšíření uhelného dolu Vickery v australském státě Nový Jižní Wales. Kvůli expanzi dolu by mohlo být do ovzduší vypuštěno dalších asi 100 milionů tun emisí oxidu uhličitého, uvedla agentura Reuters. Ministryně Leyová loni v září nakonec projekt schválila.

Austrálie silně spoléhá na tepelné elektrárny při produkci energie a je podle BBC druhým největším světovým exportérem uhlí, jehož spalováním vzniká skleníkový plyn CO2. V zemi se v poslední době čím dál častěji vyskytují extrémní klimatické jevy jako záplavy, lesní požáry či sucha, které jsou spojené se zvyšováním teplot, jež je podle valné většiny vědců důsledkem emisí skleníkových plynů.

Vláda premiéra Scotta Morrisona australský uhelný průmysl podporuje a dlouho se odmítala zavázat k uhlíkové neutralitě s tím, že by podobný závazek poškodil ekonomiku země. Loni v říjnu nicméně Canberra uvedla, že chce do roku 2050 dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů. Do roku 2030 počítá Austrálie se snížením emisí skleníkových plynů o 26 až 28 procent, což je podle kritiků málo ambiciózní cíl.

