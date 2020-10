Až polovinu popelnic plní bioodpad, zjistili v Břeclavi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Pixavril / Shutterstock Zkušenosti z jiných měst podle něj ukázaly, že právě bioodpad tvoří velkou část komunálního odpadu, i když by mohl být tříděný zvlášť.

Velkou část komunálního odpadu v Břeclavi tvoří bioodpad, který by místo na skládce mohl skončit v kompostárně, pokud by jej lidé vytřídili. Odhalil to rozbor obsahu namátkově vybraných popelnic, který si objednalo vedení Břeclavi. Ze zhruba 266 kilogramů odpadu tvořil bioodpad 122 kilogramů. Vedení města se proto chce v budoucnu zaměřit právě na jeho třídění, řekl ČTK místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní).

"K tomuto kroku nás přiměla měnící se legislativa, která v budoucnu zvýší poplatek za skládkování odpadu, což bude mít dopad jak na rozpočet města, tak na rozpočty jeho obyvatel, protože by pak bylo nutné zvýšit poplatek za odpad. Naším cílem je zjistit, jak co nejvíce snížit množství směsného odpadu určeného na skládkování," uvedl Matuška.

Zkušenosti z jiných měst podle něj ukázaly, že právě bioodpad tvoří velkou část komunálního odpadu, i když by mohl být tříděný zvlášť. "Zatímco cena za skládkování tuny odpadu je asi 900 korun, cena za uložení tuny bioodpadu v kompostárně se pohybuje od 350 do 500 korun, tedy asi na polovině," vysvětlil místostarosta.

Vedení města proto připravuje pro zastupitele pracovní setkání, na kterém se budou zabývat posílením třídění odpadu v Břeclavi - například posílením třídění kovů a zvýšením počtu kontejnerů na bioodpad na sídlištích. "Od roku 2022 bychom v zástavbě rodinných domů chtěli začít svážet bioodpad - lidé by měli jednu popelnici na bioodpad a druhou na směsný odpad, vyvážely by se ve dvoutýdenním rytmu," přiblížil představu vedení města Jakub Matuška.

V současné době město plánuje do ulic vyslat odpadové inspektory, kteří budou pomocí QR kódů kontrolovat naplněnost popelnic. Město tak chce získat představu, zda by zavedení svozu odpadu pouze jednou za dva týdny bylo reálné.

V Břeclavi od začátku letošního roku funguje evidenční systém, který sleduje, kolik která domácnost vytřídí či vyprodukuje odpadu, a za to přiděluje takzvané EKO body. Jejich hodnotu stanoví v prosinci zastupitelstvo a lidé si jejich hodnotu odečtou od ceny za svoz odpadu v příštím roce.

