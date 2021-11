Konspirátoři přecházejí od popírání pandemie k popírání klimatické změny, píše BBC

Miroslav Vinkler 22.11.2021 13:56

Další bláboly nejčastěji otiskované v The Guardian .

Pojďme se podívat na fakta :



Řada médií během minulých měsíců zveřejnila titulky typ „ Grónský ledovec taje tak rychle, že to vytváří pro svět varování před povodněmi “nebo „ Led na hraně přežití: Oteplování mění Arktidu“ apod.



Píší, že tání ledu v Grónsku bylo mezi lety 2011 a 2020 o 21 % vyšší než za předchozí tři desetiletí a když roztaje grónský ledovec bude apokalypsa dokonána atd.

Klimatičtí aktivisté , včetně vládních byrokratů, tvrdí, že grónský ledovec taje šestkrát rychleji než před 30 lety .



Zatímco číslo 21 % může být pravdivé, mediální závěry jsou zcela vedle.

Devět let není ve smyslu nejmenšího úseku uznávaného klimatologií (30 let)

relevantní pro dokládání klimatické uměny. Pokoušet se vyvodit závěry o „změně klimatu“ s pouhými devíti lety údajů prostě nefunguje a není to správná vědecká praxe.



Za druhé, "vědci" vynechali to, co se stalo v posledních několika letech v Grónsku, známky nového růstu ledové hmoty.

V současnosti totiž údaje ukazují, že změna bilance hmoty grónského ledu je na úrovních naposledy zaznamenaných v roce 2000 !



Úbytek masy grónského ledu dosáhl maxima v roce 2012 a od té doby zaznamenává stále menší ztráty a každým rokem klesá.

Na základě aktuálních údajů se očekává, že v roce 2021 dojde ke ztrátě ledu těsně pod 100 gigatunami, což je zanedbatelné ve srovnání s celkovým množstvím ledu v Grónsku. A v v letech 2017 a 2018 se množství ledu v Grónsku dokonce mírně navýšilo.

Celková hmotnost ledu v Grónsku se odhaduje na přibližně 2,4 milionu gigatun .

Maximální ztráta ledu byla v r. 2012 a činila 300 Gt.

Celková ztráta grónského ledu každý rok je téměř nedetekovatelných pět tisícin procenta (0,005 procenta) celé masy grónského ledu.



Data ukazují, že mediální senzační zprávy o údajném stále rychlejším tání ledu v Grónsku způsobeném „změnou klimatu“ nejsou pravdivé ani významné, vezmeme-li v úvahu celou masu ledu. A v důsledku toho nejsou obavy ze záplav pobřeží v důsledku tání ledu jen přehnané, ale naprosto falešné.



celé zde:

https://climateataglance.com/climate-at-a-glance-greenland-ice-melt/





Odpovědět