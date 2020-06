BDEW: Investice do energetiky v Německu oživí evropskou ekonomiku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lisa S. / Shutterstock Německé vládní strany schválily začátkem června nový balík opatření v objemu 130 miliard eur (téměř 3,5 bilionu Kč) na podporu ekonomiky zasažené pandemií. Mimo jiné počítá i s většími investicemi do takzvané zelené energie.

Investice do energetiky v Německu přispějí k ekonomickému oživení v Evropské unii i mimo ni. Uvedl to svaz německého energetického a vodohospodářského průmyslu (BDEW). Díky vládnímu stimulačnímu balíčku by podle něj mohlo do výroby energie, rozvodných sítí, nabíjení a vodíku do roku 2030 směřovat 320 miliard eur (8,5 bilionu Kč).

Podle studie poradenské společnosti EY vypracované na žádost BDEW by díky penězům z vládního balíčku mohlo vzniknout a udržet se kolem 271 000 pracovních míst.

Svaz DBEW jakožto zájmová skupina ale požaduje, aby vláda omezila poplatky a daně z elektřiny, a snížila je tak pro koncové zákazníky z řad maloodběratelů i velkého průmyslu. Daňový výpadek navrhuje dorovnat příjmy z plateb za uhlíkové emise.

Německé vládní strany schválily začátkem června nový balík opatření v objemu 130 miliard eur (téměř 3,5 bilionu Kč) na podporu ekonomiky zasažené pandemií. Mimo jiné počítá i s většími investicemi do takzvané zelené energie. Koalice se například usnesla, že finančně podpoří nákup elektromobilů.

