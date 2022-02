Benešov chce postavit třídičku komunálního opadu s překládací stanicí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Součástí by měl být také sběrný dvůr a malá kompostárna. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Benešov chce v místní části Mariánovice vybudovat třídičku komunálního opadu s překládací stanicí. Součástí by měl být také sběrný dvůr a malá kompostárna. Náklady budou přes 100 milionů korun, město chce na akci získat dotaci, řekl ČTK místostarosta Roman Tichovský (ODS). Záměr se nelíbí některým místním lidem, obávají se negativních dopadů na okolí. Tichovský poukázal na to, že nejdřív se musí stejně uskutečnit proces EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Benešov podle Tichovského třídicí linku potřebuje, aby ušetřil na nákladech za odvážení odpadu. Město už nemůže využívat skládku v Přibyšicích, její kapacita je naplněna. Odpad tak musí vozit na vzdálenější skládku do Votic. "Přetříděním by se dosáhlo úspor v dopravě. Když nebudeme mít překládací stanici, tak nás to bude stát víc," uvedl Tichovský.

Přípravy projektu by podle něj měly začít co nejdřív, protože jen proces EIA zabere tři roky. Záměr má však odpůrce, proti zřízení sběrného místa v Mariánovicích se vyslovili při nedávném veřejném fóru pořádaném radnicí. Tichovský míní, že zařízení nebude mít negativní vliv na okolí. Namítl také, že se teprve uskuteční proces EIA, který záměr důkladně posoudí. "Pokud by mělo dojít k nějakému narušení životního prostředí nebo komfortu lidí, tak by to muselo vyrůst jinde. Ale tahle zařízení jsou na Západě běžně ve městech," dodal.

reklama