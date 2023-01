Benešov vybírá místo pro třídičku komunálního odpadu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Benešov podle Tichovského třídicí linku potřebuje, aby ušetřil na nákladech za odvážení odpadu. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Benešov chce vybudovat třídičku komunálního opadu s překládací stanicí, ušetřil by tak na nákladech za odvážení odpadu. Zatím ale není jasné, kde zařízení vznikne. Radnice vybrala tři možná místa a čekají ji jednání s vlastníky pozemků. Následně by měli o umístění třídičky rozhodovat zastupitelé, řekl ČTK místostarosta Roman Tichovský (ODS). Záměr má své kritiky, obávají se negativních dopadů na okolí. Radnice poukazuje na to, že nejdřív se musí stejně uskutečnit proces EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Náklady na vybudování třídičky jsou podle dřívějších informací přes 100 milionů korun, součástí by měl být také sběrný dvůr a malá kompostárna. Město chce na akci získat dotaci, stavět by se mohlo za dva roky. Třídička by měla vzniknout v Mariánovicích, Kavčíně nebo Pomněnicích, v místech, kde to umožňuje územní plán. Radnici čekají jednání s vlastníky pozemků ve všech lokalitách, vlastní pozemky má město jen v Mariánovicích.

Podle Tichovského ještě není jasné, jaké budou mít majitelé pozemků požadavky a zda jim město bude moci vyhovět. To by mohlo přípravy zkomplikovat. "Pak se zastupitelstvo pro jednu lokalitu rozhodne a spustí se proces projektové přípravy," uvedl. Posuzování EIA už podle něj začalo a zaměřuje se na všechny tři oblasti.

Benešov podle Tichovského třídicí linku potřebuje, aby ušetřil na nákladech za odvážení odpadu. Přetříděním lze dosáhnout úspor v dopravě. Město nemůže využívat skládku v Přibyšicích, jejíž kapacita se vyčerpala. Odpad nejdříve Benešovští vozili na skládku do Votic a nyní ho převážejí do spalovny v pražských Malešicích. "Jezdí tam denně tři soupravy," dodal Tichovský.

Projekt třídičky má své odpůrce, proti zřízení sběrného místa v Mariánovicích se lidé už dříve vyslovili při veřejném fóru pořádaném radnicí. Vedení města ale míní, že zařízení nebude mít negativní vliv na okolí.

reklama