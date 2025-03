Benzen uniklý z havarovaných cisteren zasáhl podzemní vody. Potvrdily to sondy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Toxický benzen, který unikl minulý týden v pátek z havarovaných cisteren v Hustopečích nad Bečvou, zasáhl podzemní vody. Potvrdily to sondy vyhloubené do dvou metrů. ČTK to řekla mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Miriam Loužecká. Bude nutná sanace zeminy a odčerpání kontaminovaných vod. Práce je potřeba provést bezodkladně.Katastrofa tohoto typu je podle inspekce bezprecedentní. "Havárii tohoto typu a takového rozsahu čelíme v České republice poprvé," uvedl na stránkách ČIŽP její ředitel Petr Bejček.

Nejvíce ohroženo je podle inspekce zhruba sedmnáctihektarové jezero č. 6, ve které se již projevují zvýšené obsahy benzenu. Ten je zatím zachytáván při okraji nádrže pomocí sorpčních hadů, které instalovali hasiči. Výtok z nádrže je od začátku havárie monitorován a hodnoty benzenu jsou aktuálně nízké a pod limity znečištění, uvedla Loužecká.

Další kontaminaci podzemních a povrchových vod má zabránit odtěžení kontaminované zeminy a odčerpání kontaminovaných vod, což je třeba provést bezodkladně. Zahájení sanace zemin v místě havárie je však závislé na konečném odstranění cisteren a železničního svršku. "Všechny zainteresované subjekty se teď musí mobilizovat a udělat opravdu maximum pro zmírnění následků této katastrofy, která je naprosto bezprecedentní...," uvedl Petr Bejček.

Od počátku havárie provádějí pracovníci Povodí Moravy také systematický monitoring řeky Bečvy. Podle generálního ředitele Davida Fína jsou výsledky analýz koncentrací benzenu v pěti odběrných profilech na řece Bečvě stále výrazně pod limitní hodnotou pro povrchové vody. ČIŽP oslovila také resort zdravotnictví se žádostí o monitoring pitné vody v okolních studnách. Hygienici by měli provést odběry vzorků a jejich analýzu v nejbližších dnech. ČIŽP také preventivně ministerstvo zdravotnictví informovala o možném ohrožení koupacích vod; vodní nádrž č. 6 však není vedena jako koupací - jde o chovné jezero hustopečských rybářů.

