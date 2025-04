Zábrany jsou postaveny v Hustopečích v délce 500 m. Problémem mohou být povodně

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ocelové zábrany jsou v místě havárie cisteren s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou postaveny v délce zhruba 500 metrů. Zbývá postavit 200 metrů. Podle hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO) by měl být celý kontaminovaný prostor uzavřen tento týden štětovnicemi, které zamezují mísení vod. Jde o jedno ze sanačních opatření při likvidaci rozsáhlé ekologické havárie. Situaci by mohly podle hejtmana zkomplikovat případné povodně, ve spolupráci s Povodím Moravy jsou proto součástí těchto kroků i chystaná protipovodňová opatření."Larsenová stěna, která je mezi místem havárie a jezerem č. 6, vytvořila v této chvíli podkovu. Není tedy možné, aby z tohoto území šel benzen směrem do vodní plochy, musel by obtéci dokola. Zbývá 200 metrů, které se dodělávají. Myslím si, že tento týden by měl být již uzavřen celý prostor. Tím, že bude vytvářet larsenová stěna jakýsi rybníček či bazén, kde podloží jílovitého typu nepustí kontaminovanou vodu dál do jezera a do podzemních vod, nebudou se měnit hodnoty benzenu k vyšším," řekl dnes novinářům hejtman.

Hejtman na dotaz ČTK upřesnil, že larsenové zábrany jsou nyní instalovány v délce zhruba 500 až 550 metrů. Specializovaná firma je instaluje do hloubky až sedmi metrů, kde se již nachází přírodní bariéra v podobě jílovité vrstvy. "Sázíme hlavně na to, že půjde o uzavřený okruh a budeme mít tuto lokalitu uzavřenou a v bezpečí," podotkl Okleštěk. Doplnil, že nevýhodou je štěrkopískové podloží, výhodou je naopak jílovitá vrstva nacházející se v hloubce zhruba šesti až sedmi metrů, která je nepropustná.

Situaci by podle hejtmana mohly zkomplikovat povodně. Sanační firmu Dekonta, která má likvidaci havárie na starosti, bude mít podle hejtmana ve spolupráci s Povodím Moravy k dispozici také studii na různé typy protipovodňových opatření pro případ dvacetileté, padesátileté a stoleté vody. "Zatím nemáme avízo od meteorologů, že by mělo dojít k nějakým větším srážkám, ale i na tomto se pracuje," doplnil hejtman.

Celkový projekt sanace havárie by měla firma předložit tento týden. Obnášet má nejen jednotlivé kroky sanace včetně technologie a postupů, zahrnovat by měl i otázku kompletní likvidace benzenu z půdy, způsob uložení dekontaminovaných materiálů, ale i horizont prací.

reklama