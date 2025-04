Koncentrace benzenu v jezeru v Hustopečích nad Bečvou již klesly pod povolený limit

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | HZS Olomouckého kraje

Koncentrace toxického benzenu, který unikl při havárii cisteren na konci února v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, již v tamním jezeře č. 6 klesla pod povolený limit. Aktuální hodnoty se pohybují od 28 do 47 mikrogramů na litr, povolený limit je 50 mikrogramů. Vyplývá to z informací hustopečských rybářů. Minulý týden v pondělí byly tyto hodnoty překročeny čtyř- až pětinásobně. Nejmarkantnější rozdíl je patrný z výsledků na břehu jezera nejblíže k místu havárie, kde jsou již postaveny kovové zábrany, které neumožňují mísení vod.Pokles benzenu pod limit dnes potvrdil i hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO). "Co se týče aktuálního stavu, v této chvíli se nám neustále snižují hodnoty benzenu...Tyto hodnoty už se dostaly dnes pod hraniční hodnoty, za to jsme velmi rádi. Pevně věříme, že tento trend bude pokračovat a pokud se zastaví, že se nebude vracet zpátky," řekl dnes novinářům hejtman.

Nejvyšší hodnoty na jednom z odběrných míst vodní nádrže, která leží v těsné blízkosti havárie vlaku s toxickým benzenem, odhalily výsledky z 18. března. Tehdy koncentrace benzenu stoupla až na 19.800 mikrogramů, povolený limit byl tak překročen 400krát. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) tehdy varovala, že takto vysoké hodnoty už mohou bezprostředně ohrozit vodní organismy, hromadný úhyn ryb však zatím nebyl zaznamenán. Hodnoty poté klesaly, stále však povolený limit překračovaly několikanásobně. Například podle výsledků z 27. března byla tato hranice překročena v průměru devět- až desetkrát.

Snížení koncentrace toxické látky je zřejmě důsledkem řady sanačních opatření. Oblast kontaminovanou benzenem již ohraničují a izolují v prostoru mezi kolejemi a jezerem takzvané štětovnice, tedy ocelové profily, dosahovat mají délky až 700 metrů. Cílem je ohraničit celé kontaminované místo kolem dokola.

Svůj podíl na tom mohou mít i další opatření, hasiči na místě stále za pomoci dvou velkokapacitních čerpadel zajišťují přívod vody do 22 statických proudnic. Ty vytvářejí vodní mlhu, a tím podporují odpařování benzenu z jezera. Vodní plochu také zabezpečují stovkami metrů norných stěn a sorpčních hadů, uniklou látku zachytávají sorbentem. Toxický benzen, který se dostal na povrch podzemích vod, sanační firma na místě havárie i nadále zachycuje ze sondážních jam. Vyčerpané podzemní vody budou nyní na místě čištěny filtrací pomocí kontejnerů s aktivním uhlím, uvedla inspekce. Následně vyčištěnou vodu vrátí v místě zásahu do půdy, aby se zvýšila účinnost promývání kontaminované zeminy, popsala ČIŽP.

Podle ředitelky olomoucké krajské hygienické stanice Lenky Pešákové jsou výsledky rozborů vody z monitorovaných studní obyvatel a z veřejných vodovodů v pořádku a pod mezí detekce. "Obyvatelé lokality Hustopečí nad Bečvou a nejbližšího okolí nemusí mít o kvalitu pitné vody obavu," řekla dnes novinářům Pešáková. Doplnila, že aktuální výsledky jsou nově umisťovány na stránkách KHS.

