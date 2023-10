Bezobalová prodejna v Ústí se vyrovnává s následky pandemie i zdražováním

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ŠPAJZ - bezobalový obchod a kavárna / facebook.com

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Bezobalová prodejna Špajz v Ústí nad Labem se vyrovnává jak se situací po pandemii covidu, tak se zdražováním a s tím spojenou změnou v chování zákazníků. Řada dodavatelů navíc skončila, některé se nedaří nahradit, řekla Tereza Matoušková, která stojí za vznikem prvního bezobalového obchodu a kavárny ve městě.

"Situace po pandemii je bohužel podobná nejen u ostatních bezobalových obchodů, ale obecně všude v maloobchodu. Tržby klesají obchodníkům už několik měsíců v řadě," uvedla Matoušková v reakci na uzavření sítě bezobalových prodejen v Praze. Provozovatelé rozhodnutí ukončit činnost zdůvodnili náročnou finanční situací související s epidemií covidu-19. Domácnosti ovlivňuje i vysoká inflace, podotkla Matoušková. "Navíc pociťujeme i změnu v nákupním chování zákazníků, která po pandemii přišla," doplnila. Lidé si podle ní zvykli na nákupy z pohodlí domova. Zároveň často vybírají levnější a méně kvalitní zboží, aby ušetřili.

Do ústeckého bezobalového obchodu se naučili chodit někteří senioři. Je pro ně totiž výhodné, že si mohou koupit libovolné množství produktu a nemusí kupovat velká balení jako v klasických obchodech. Mnohdy tak zaplatí méně než v supermarketu. "Motivace zákazníků, proč k nám chodit, je ale různá. Pro někoho je to cena, někdo vyhledává kvalitu nebo lokální produkty," uvedla Matoušková. Prodejně se ale nevyhnulo zdražování, a to i proto, že zdražili také dodavatelé. Ti do cen promítli navýšení cen energií, dopravy i ostatních vstupů.

Někteří dodavatelé v uplynulých měsících skončili nebo bezobalovou nabídku omezili. Podnikatelka upozornila, že se několik nových dodavatelů naopak objevilo. Sortiment se nyní snaží provozovatelé ústecké prodejny rozšířit především o nabídku lokálních nebo kvalitních českých výrobců. "Bezobalovost je pro nás stále velmi důležitá, ale z hlediska ekologie a životního prostředí nám dává velký smysl podporovat zejména producenty v našem nejbližším okolí," řekla Matoušková.

Zákazníkům obchod a kavárna nabízejí třeba med z Litoměřicka, mléčné výrobky z Děčínska nebo Úštěku, mouku z Lounska nebo mošty a cidery vyrobené v Ústí. Špajz přišel o dodavatelku veganských dortů do kavárny. "Bohužel musela skončit. Na její místo jsme stále nenalezli náhradu," dodala podnikatelka. Sortiment se naopak podařilo rozšířit třeba o limonády BioZisch či svíčky Rozvoněno.

reklama