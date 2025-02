Bojkovice letos začnou zachytávat dešťovou vodu ze střech veřejných budov

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Bojkovice na Uherskohradišťsku letos začnou zachytávat dešťovou vodu, která naprší na střechy veřejných budov ve městě. Dosud z nich většina vody odtéká bez užitku do kanalizace, což pro město navíc znamená náklady na stočném. Radnice proto nechá u pěti objektů vybudovat vsakovací jímky. Nashromážděnou vodu, která se nevsákne, využije k zalévání, řekl ČTK a Českému rozhlasu starosta Petr Viceník (ODS).K takzvanému zasakování dešťové vody město přistoupí u budov dvou základních a dvou mateřských škol a taktéž u budovy Muzea Bojkovska. Práce by měly začít v únoru, s jejich dokončením radnice počítá v březnu či dubnu. Náklady činí přibližně devět milionů korun, 90 procent z nich pokryje podle starosty dotace z Operačního programu Životní prostředí.

"Cílem je posbírat vodu, která naprší na střechy veřejných budov a svést ji do vsakovacích jímek, ve kterých opět bude voda využita pro další použití. A hlavně nebudeme ji odvádět do kanalizace, čímž bychom zatěžovali čistírnu odpadních vod a následně museli z toho platit stočné. Takže projekt má kromě ekologické stránky i stránku ekonomickou," řekl Viceník. Finanční návratnost akce je podle něj v řádu několika let.

Většina nashromážděné vody by se měla vsáknout. "Pokud by bylo vody více, tak bychom ji využili na zálivku ploch, které jsou u těch budov, u kterých se to dělá," doplnil starosta města s necelými 4400 obyvateli. Práce by neměly mít výraznější dopad na výuku ve školách a školkách, ani na provoz muzea.

reklama