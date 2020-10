Bolsonaro zkritizoval Bidena za jeho návrh na záchranu Amazonie

Miroslav Vinkler 1.10.2020 12:08

Kecy jako vždy. Kdyby to Západ myslel s Amazonským pralesem vážně uvalil by obchodní embargo na brazilské exportní komodity navázané na ničení pralesa.



Stačí si vybrat :

/Data is for 2012, mld. USD /



1 Iron ore 32,738

2 Crude Petroleum 20,694

3 Soybeans 17,404

4 Raw Sugar 13,176

5 Poultry Meat 7,031

6 Soybean meal 6,707

7 Coffee 6,221

8 Corn 5,357

9 Aircraft, Helicopters, and Spacecraft 5,126

10 Refined Petroleum 5,025

11 Sulfate Chemical Woodpulp 4,809

12 Cars 4,239

13 Vehicle parts 3,816

14 Semi-Finished Iron 3,767

15 Frozen Bovine Meat 3,622

16 Raw Tobacco 3,330

17 Gold 3,051

18 Fruit juice 2,864

19 Ferroalloys 2,615

20 Alcohol > 80% ABV 2,351

