Botanická zahrada Praha nabízí komentované procházky setmělou džunglí

Botanická zahrada v Praze-Troji zve opět na komentované procházky setmělou džunglí v prostorách skleníku Fata Morgana. Noční výpravu do pralesa mohou zájemci absolvovat každý pátek a sobotu od 18:00 do 21:00 až do 22. března. Místo je potřeba rezervovat. Večerní prohlídky s názvem Džungle, která nespí, si návštěvníci oblíbili, každou zimu si skleník Fata Morgana po setmění prohlédne zhruba 2000 lidí.Návštěvníci se mohou těšit na rostliny suchých tropů a subtropů, projdou se nížinným deštným lesem, kde mezi vzrostlými stromy a palmami mohou vidět kvetoucí begonie a orchideje. Procházka končí částí, která představuje flóru vysokých hor Jižní Ameriky, Asie i subtropické Afriky.

"Večerní prohlídky, nazvané příznačně Džungle, která nespí, patří mezi velmi oblíbené akce, které v zimním období nabízíme. Pořádáme je již několik let a každoročně využije příležitosti vydat se do expozic po setmění okolo dvou tisíc návštěvníků," uvedl ředitel zahrady Bohumil Černý.

Procházky exotickými expozicemi mají nabídnout podle zahrady atmosféru skutečné džungle, tedy setmělá zákoutí, vysokou vzdušnou vlhkost, nezvyklé vůně a zvuky pralesa. Návštěvníci slyší i hlasité kvákání tropických žabek pocházejících z Kuby, Baham a Kajmanských ostrovů.

Vstupenka stojí 250 korun pro dospělé a děti za ni zaplatí 150 Kč. Vstupenky lidé mohou zakoupit online.

Botanická zahrada byla založena v roce 1969. Přes 20 let ji veřejnost mohla navštívit jen ve dnech otevřených dveří, celoročně přístupná je od srpna 1992. Venkovní expozice se rozkládají na ploše téměř 25 hektarů. V areálu mohou návštěvníci vidět 15 000 druhů stromů a květin. V 90. letech zahrada získala do správy památkově chráněnou vinici svaté Kláry, kterou mohou zájemci navštívit každý den.

