Botanická zahrada Masarykovy univerzity uzavřela skleníky a zrušila výstavy

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Mercy / Mercy / Wikimedia Commons

Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně kvůli koronavirové situaci uzavřela skleníky pro veřejnost. Zrušila také všechny akce, výstavy a exkurze plánované do konce roku. Médiím to oznámila vedoucí zahrady Magdaléna Chytrá.

Botanická zahrada je součástí areálu přírodovědecké fakulty v Kotlářské ulici. Fungování Masarykovy univerzity v době koronavirové pandemie řídí semafor, který má od pondělí 21. září žlutou barvu. Znamená to například zákaz vstupu veřejnosti do univerzitních budov, a tedy i do skleníků.

Venkovní plochy jsou zatím v pracovních dnech přístupné, a to brankou z Veveří. O víkendech bude zahrada zcela uzavřená.

V říjnu se měla v zahradě konat výstava citrusů a dalších subtropických a tropických užitkových rostlin, v listopadu výstava exotického ptactva, morčat a dalších chovaných zvířat. Nyní se s akcemi nepočítá.

