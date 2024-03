Botanická zahrada v Liberci bude letos opravovat skleník s 800 rostlinami

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Botanická zahrada v Liberci bude letos opravovat depozitní skleník, kde má zhruba 800 rostlin včetně orchidejí. Kvůli tomu je bude muset dočasně přestěhovat. Opravu proto zahradníci plánují na letní období, informoval ředitel zahrady Václav Lenk.

"Protože samozřejmě ta akce bude muset probíhat v klimaticky příznivé části roku, to znamená někdy v létě, aby rostliny při přesunech nenastydly," řekl Lenk.

Zhruba 250 metrů čtverečních velký depozitní skleník potřebuje opravit plášť, který netěsní, protéká jim voda a kvůli degradaci materiálu má i zhoršenou prostupnost světla. Podle Lenka ho navíc chtějí doplnit o větrací okna. "To znamená, že to přinese nejenom světelný komfort, ale i tepelný komfort pro rostliny," uvedl Lenk. Náklady na opravu skleníku odhaduje na 2,3 milionu korun.

Oprava depozitního skleníku je pro nejstarší botanickou zahradu v republice pilotním projektem, připravuje obnovu i dalších skleníků. "Abychom si vyzkoušeli, jak rychle to půjde, jak to pro nás bude náročné," dodal Lenk. Liberecká zahrada má devět skleníkových pavilonů z let 1995 až 2000, které byly postavené podle návrhu architekta Pavla Vaněčka a které svým uspořádáním připomínají seskupení rostlinných buněk. Před deseti lety je doplnil pavilon leknínů.

Botanická zahrada sídlí v areálu v Purkynově ulici od roku 1895. Ve sbírkách má přes 8000 exotických rostlin a pyšní se několika unikáty. Patří k nim například pět nejstarších kamélií v Evropě či největší průřez zkamenělým kmenem, který se kdy v Česku našel. Má patrně i největší sbírku orchidejí v zemi, jež čítá přes 1500 druhů. Loni měla nejvyšší návštěvnost za posledních 13 let. Navštívilo ji 69 807 lidí, což je o 7302 více než v roce 2022.

Pro letošní rok plánuje nové akce pro návštěvníky nazvané Ledové město, Jablko s příběhem, výstavy jarních cibulovin či kaktusů. Ve větší míře se chce zaměřit také na edukační programy pro mateřské a základní školy. Vyzkoušela si to v závěru loňského roku, zájem o ně byl značný. "Kolegyně měla okolo 20 termínů a prakticky během týdne se to všechno naplnilo," uvedl Lenk. Kromě vzdělávacích kurzů určených pro školy a školky bude zahrada lákat i na krátkodobé edukační programy, které budou součástí některých výstav.

