Botanická zahrada v Liberci začne s obnovou skleníků, jsou ve špatném stavu

V Botanické zahradě v Liberci začnou letos s obnovou skleníků, které nejsou po čtvrt století provozu v dobrém stavu. Plexisklo je poškozené UV zářením, má mnoho prasklin a navíc zarůstá mechem. Netěsní tam také střechy i okna, řekla novinářům náměstkyně hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Květa Vinklátová. Na obnovu pláště prvních tří skleníků přidá podle ní Liberecký kraj 2,16 milionu korun.

Botanická zahrada má devět skleníkových pavilonů z let 1995 až 2000, jejichž výstavba tehdy stála 155 milionů korun. Postavené byly podle návrhu architekta Pavla Vaněčka a svým uspořádáním připomínají seskupení rostlinných buněk. Před deseti lety je doplnil ještě pavilon leknínů za dalších 11 milionů korun. Výměny se teď dočká podle Vinklátové celé opláštění tří pěstebních skleníků. "Zároveň se nainstaluje nová stínící clona s tepelně izolačními vlastnostmi, což uspoří energii zejména v zimním období," řekla. Dva skleníky dostanou větrací okna pro lepší termoregulaci v létě.

"Musíme být hotovi do podzimu, bude se to dělat přes léto, aby rostliny neutrpěly zimou," doplnila Vinklátová. Nový plášť dostane také depozitní skleník a pokračovat budou podle náměstkyně práce na vytvoření generelu rozvoje zahrady, ve kterém vedení botanické zahrady zohlední výsledky studie hospodaření s vodou a prověřovací studie zahradních architektů. Kromě jiného se podle Vinklátové zvažuje přesun hlavního vstupu do zahrady z Lesní ulice do Purkyňovy.

Liberecká botanická zahrada patří k nejstarším v Česku, v současném areálu sídlí od roku 1895. Ve sbírkách má přes 8000 exotických rostlin a pyšní se několika unikáty. Patří k nim například pět nejstarších kamélií v Evropě nebo největší průřez zkamenělým kmenem, který se kdy v Česku našel. Má patrně i největší sbírku orchidejí v zemi čítající přes 1500 druhů. Loni měla nejvyšší návštěvnost za posledních 13 let, prošlo jí přes 69 800 lidí, což je o 12 procent víc než v roce 2022.

