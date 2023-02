Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Botanická zahrada Praha / Facebook

Botanická zahrada v pražské Troji od začátku března zvýší vstupné o pětinu. Dospělí nově zaplatí místo 150 korun o 30 korun více, dětem a studentům se vstupné zvýší ze 100 na 120 korun a seniorům mezi 60 a 70 lety z 75 na 95 korun. Rodinné vstupné bude namísto 450 nově 540 korun. Senioři nad 70 let budou mít nadále vstup za korunu a děti do tří let zdarma, stejně jako hendikepovaní návštěvníci. Vyplývá to z informačního dokumentu, který projednali městští radní.

Zahrada podle dokumentu každý rok pořádá řadu výstav a vzdělávacích aktivit, které se potýkají s růstem cen. "V neposlední řadě bude Botanická zahrada v letošním roce otevírat nový výstavní pavilon a další nově vybudované expozice, které bude nutné provozovat a udržovat. Rostoucí náklady na zajištění vysoké úrovně akcí by měly být reflektovány v navýšení základního vstupného," stojí v dokumentu.

Botanická zahrada byla založena v roce 1969. Přes 20 let ji veřejnost mohla navštívit jen ve dnech otevřených dveří, celoročně přístupná je od srpna 1992. V 90. letech do správy získala památkově chráněnou vinici svaté Kláry a před 20 lety byl otevřen tropický skleník Fata Morgana. Venkovní expozice se rozkládají na ploše téměř 25 hektarů. V areálu mohou návštěvníci vidět 15 000 druhů stromů a květin. V roce 2021 zahradu navštívilo asi 315 000 návštěvníků.

