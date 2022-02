Brabec doufá, že Česko v dohodě o Turówu neustoupilo mj. ve výši kompenzací

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Úřad vlády ČR Ministr životního prostředí Richard Brabec.

Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) doufá, že Česká republika ve smlouvě s Polskem o tamním hnědouhelném dolu Turów neustoupila z dříve vyjednaných podmínek ohledně výše kompenzace a výpovědní lhůty. Řekl to na dnešní tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí ANO. Doufá, že podmínky budou zveřejněny.

Do Prahy dnes přijel předseda polské vlády Mateusz Morawiecki. Úřad vlády ráno oznámil, že bude jednat s premiérem Petrem Fialou (ODS) o bilaterální spolupráci. Podle neoficiálních informací ČTK mají premiéři podepsat smlouvu o podmínkách těžby v dole Turów u českých hranic, kvůli němuž vede Praha s Varšavou spor. Polská tisková agentura PAP napsala, že vyjednávači obou zemí se ohledně dolu Turów dohodli a ve středu večer dohodu schválila polská vláda.

"Velmi doufám a věřím, že Česká republika necouvne z podmínek, které jsme vyjednali ještě my s Polskem," řekl Brabec. Kromě výše kompenzace se týkaly délky výpovědi smlouvy. "Polsko tlačilo na velmi krátkou výpověď, my chtěli dobu podstatně delší. Doufám, že se Česká republika nenechala dotlačit do kouta. Jsem přesvědčen, že právo a spravedlnost je na straně České republiky a že důl Turów připravuje desetitisíce lidí v pohraničí o vodu a ničí kvalitu života," dodal.

Česko podle návrhu smlouvy mezi oběma státy trvá na náhradě 50 milionů eur (zhruba 1,22 miliardy korun) za škody způsobené těžbou, Polsko nabídlo 40 milionů eur (zhruba 980 milionů korun). Spor trval také u požadavku na desetiletou délku soudního dohledu. Varšava byla jen pro dvouletý dohled.

Uzavření mezivládní dohody bránil také spor o výpovědní lhůtu. Pro Česko nebylo podle dřívějších vyjádření dotčených resortů přijatelné, že polská strana přišla s požadavkem možnosti výpovědi vzájemné smlouvy po dvou letech, přestože těžba má podle stávajícího povolení pokračovat dalších 23 let.

Rozšíření těžby předloni Polsko povolilo bez ohledu na námitky české strany. Česko se kvůli tomu obrátilo na Soudní dvůr EU, který loni v květnu nařídil Polsku předběžným opatřením zastavit práce. Poláci to odmítají a zpochybňují i dopady na české území.

Generální advokát Soudního dvora EU dnes dal za pravdu české žalobě. Polsko podle něj porušilo unijní právo, když neposoudilo vliv dolu na životní prostředí. Samotný verdikt unijní justice se očekává na jaře. Polsku se mezitím načítá pokuta za neuposlechnutí předběžného příkazu soudu zastavit těžbu, kterou se mu Evropská komise chystá strhnout z unijních dotací.

