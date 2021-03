Brabec může odpřisáhnout, že havárii na Bečvě nikdo nezametá

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Ministerstvo životního prostředí ČR "Nikdo nic nezakopává pod koberec. To vám mohu odpřisáhnout na zdraví všech nebo všeho, co je mi blízké," řekl místopředseda ANO Brabec před přerušením debaty ve Sněmovně.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) odmítl obavy opozice z toho, že kauza vyšetřování ekologické havárie na Bečvě vyzní doztracena. Může prý odpřisáhnout na zdraví svých blízkých, že nikdo nic nezakopává pod koberec. Poslancům také řekl, že je naštvaný z prodlužování vyšetřování. Kauzu je třeba vyšetřit "padni komu padni, uvedl.

"Nikdo nic nezakopává pod koberec. To vám mohu odpřisáhnout na zdraví všech nebo všeho, co je mi blízké," řekl místopředseda ANO Brabec před přerušením debaty ve Sněmovně. Na zdraví svých dětí v minulosti přísahal také předseda vlády a ANO Andrej Babiš, když sliboval, že mimo jiné nebude zasahovat do práce redaktorů v médiích, kteří patří do holdingu Agrofert.

Ministr se také ohradil proti tvrzení, že jako někdejší ředitel Lovochemie, která rovněž patří do holdingu Agrofert, nemá vztah k životnímu prostředí. "Jestli si myslíte, že bývalý ředitel chemičky trhá mouchám křídla a dusí zvířátka, tak se prosím omluvte," řekl poslanci ODS a starostovi Uherského Hradiště Stanislavu Blahovi. Brabec podotkl, že je mimo jiné rybář a houbař.

Vyšetřovací komise k havárii na Bečvě, kterou iniciovala opozice, by podle ministra nepřípustně měla nahradit práci policie. Komise by zasahovala do neuzavřené kauzy, čímž by vytvořila nebezpečný precedens. Stejné argumenty v debatě používali i komunisté ve zdůvodnění, proč vznik komise nepodpoří.

Komise by podle jejích iniciátorů měla do půl roku pomoci odhalit viníky. Měla by vyhodnotit postup státních orgánů a jejich případná procesní pochybení či liknavost. Měla by také vyvodit případnou trestní odpovědnost. Opozice iniciovala vznik komise zejména kvůli tomu, že původce otravy Bečvy kyanidem není ani po půl roce vyšetřování znám.

