Brabec: Najít původ otravy Bečvy je otázkou hodin

Milan G 25.9.2020 12:56

To co se stalo je odsouzeníhodné a musí být potrestáno. Avšak Brabec neví vůbec nic a krafe o tom, že exemplárně potrestat. Jako politik by měl ale dvakrát vážit slova než je vypustí do éteru, jinak rozpoutá hon na čarodejnice.

Odpovědět