Brabec přeje Hladíkovi sílu odmítnout některé nesmysly doléhající z Bruselu

Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) přeje novému ministru Petru Hladíkovi (KDU-ČSL) mimo jiné, aby byl schopen odmítnout některé nesmysly doléhající z Bruselu a aby byl schopen úřadu vládnout neaktivistickým způsobem se zdravým rozumem. Brabec to řekl na dnešní tiskové konferenci stínové vlády ANO. Hladíka jmenoval prezident Petr Pavel do ministerské funkce dnes dopoledne. Brabec připomněl, že on vedl ministerstvo téměř osm let. Ministrem se stal v roce 2014 a skončil po sněmovních volbách s vládou Andreje Babiše (ANO) v prosinci 2021.

Předchozí prezident Miloš Zeman jmenování Hladíka začátkem roku odmítl, což lidovci označili za protiústavní, kompetenční žalobu ale s ohledem na končící mandát bývalé hlavy státu nepodali. Lidovci navrhli Hladíka na ministra loni v říjnu, u jeho nominace setrvali i poté, co policie v kauze přidělování městských bytů v Brně zasahovala i v Hladíkově kanceláři.

"Pokud jde o ten proces, tak my se netajíme jako hnutí ANO, že my úplně nepovažujeme za prázdný důvod, který zazněl dnes při jmenování, že pan (Hladík), již tedy současný ministr životního prostředí, čelil určitému policejnímu vyšetřování. Je ale samozřejmě plnou odpovědností pana premiéra (Petra) Fialy (ODS) a také KDU-ČSL, která navrhla pana ministra, a je jeho odpovědností, zda tedy to bude mít nějaký další vývoj," řekl. Řekl, že Hladíka chce podporovat v tom, aby pokračoval v projektech, které ministerstvo začalo už dříve za jeho vedení. "Budu mu určitě přát zdravý rozum, aby nedopřával příliš sluchu velkým aktivistickým tlakům, který na něj bude," podotkl. "Ale také aby měl tu sílu odmítnout některé opravdu nesmysly, které nám z Bruselu doléhají," dodal.

Europoslanec ANO Martin Hlaváček informoval, že europoslanci mají na stolech návrh z Bruselu, který řadí krávy mezi průmyslové znečišťovatele. O návrhu bude debatovat zemědělský výbor Evropského parlamentu, uvedl. Pokud by ho EP schválil, znamenalo by to podle něj, že chovatelé, kteří mají víc než 150 kusů, by museli svoje chovy registrovat a měřit emise a vykazovat je. "Budeme měřit prdy kravám," dodal. Bude s dalšími kolegy usilovat o tom, aby tento návrh nebyl schválen.

