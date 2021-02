Brabec se zastal postupu ČIŽP ohledně havárie na Bečvě, slova znalce odmítl komentovat

Jiří Daneš 3.2.2021 19:50

Kyanidy jsou pro živočichy prudké jedy a k jejich držení a práci s nimi je snad nutné mít povolení, které také ukládá povinnost vést řádnou evidenci o skladování a použití takových látek. VČR je zřejmě tato povinnost pokládána za zbytečnou a příslušná úřední místa ji nevyžadují. Tentokrát to odnesly ryby, příště to mohou být lidě. Mnoho lidí by prý dnes, kvůli omezením vyvolanými pandemií covidu-19, je psychicky vyčerpaná, reaguje agressivně na okolí, je prostě zralá na psychiatrické vyšetření a léčbu. Co když některému z nich "rupne v bedně" a bude to zrovna ten,co zachází s velkými množstvími kyanidů, třeba v pokovovacích provozech při výrobě součástek pro elektroniku?

Je to podobné riziko, jako když kdosi úředně schálil používání metanolu do kapalin do ostřikovačů, metanolu nekontrolovatelně používaném, který byl nakonec použit k pančování vodky, rumu a dalších konzumních lihovin.

V chemickém průmyslu byly za komunistůjedové knihy pravidelně a často i bez ohlášení kontrolovány příslušnými orgány. Dnes je ve všem libovůle a s odpuštěním "bordel".

