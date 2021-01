Vyšetřování Bečvy je pitváno, posudek bude snad v březnu, uvedl ministr Brabec

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Úřad vlády ČR Ke kritice Brabec řekl, že vzorky neodebírala jen inspekce: "Je tam celá řada subjektů, které se od začátku podílely na tom řešení. Od vodoprávních úřadů, ať už místních nebo krajských, přes inspekci, přes Povodí Moravy, přes Hasičský záchranný sbor a další."

Tlak na vyšetřování zářijové havárie na řece Bečvě je velký, jednotlivé kroky se pitvají v přímém přenosu. V rozhovoru s ČTK to v reakci na výtky, které v médiích a od opozice zazněly k vyšetřování, řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Dodal, že znalecký posudek vzorků by snad mohl být v březnu.

Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla Bečvu loni 20. září v úseku pod Valašským Meziříčím po Přerov. Do kafilérie tehdy odvezli rybáři více než 40 tun uhynulých ryb. Opoziční strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09 minulý týden informovaly o tom, že budou usilovat o zřízení sněmovní vyšetřovací komise. Pokud neuspějí, založí expertní tým.

"Různými kanály se stále objevují různé spekulace, jak to tedy mohlo být. Za týden přijde další varianta, jak to mohlo být a kdo to způsobil. To je velmi nestandardní způsob vyšetřování," řekl Brabec. Podle svých slov věří tomu, že se zdroj znečištění řeky podaří najít. Zopakoval, že věřil tomu, že posudky znalec předloží už 20. prosince.

"Znalec říkal: Ne, je to složitější, potřebujeme ještě další čas. Teď jsem slyšel, že snad by to mělo být v průběhu března, možná dříve, uvidíme," poznamenal ministr v rozhovoru s ČTK.

Brabec zdůraznil, že od 25. září řeší případ policie, nikoli Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Inspekce přitom čelí v případu kritice. Podle vyjádření odborníků v pořadu České televize Reportéři ČT bylo odebrání vzorků po havárii nedostatečné a opožděné. U chemičky Deza, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO), bylo navíc provedeno až čtyři dny po havárii, řekl v uvedeném pořadu České televize chemik Ivan Holoubek.

Ke kritice Brabec řekl, že vzorky neodebírala jen inspekce. "Je tam celá řada subjektů, které se od začátku podílely na tom řešení. Od vodoprávních úřadů, ať už místních nebo krajských, přes inspekci, přes Povodí Moravy, přes Hasičský záchranný sbor a další. Všichni mimo jiné odebírali vzorky," uvedl ministr. Zopakoval, že v důsledku havárie bude resort s Povodím Moravy na Bečvě instalovat měřicí zařízení a chystá se novela zákona, jež do budoucna vyjasní kompetence úředníků při řešení podobných havárií.

Místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík také minulý týden uvedl, že chce, aby postup policie prošetřila Generální inspekce bezpečnostních sborů. "Pokud byly vzorky u chemičky Deza odebrány pozdě, jde o fatální selhání ČIŽP a její šéf Erik Geuss by měl rezignovat," uvedl Gazdík. Geuss poté v reakci uvedl, že nevidí důvod k rezignaci, inspekce podle něj postupovala profesionálně. Brabec po pondělním jednání vlády řekl, že věří tomu, že ČIŽP bude schopna obhájit a vysvětlit svůj postup. Nechtěl mluvit o tom, zda uvažuje o odvolání Geusse.

