Brandýs chystá změnu placení odpadu, od roku 2025 by lidé mohli platit za objem

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Maaark / Pixabay Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav připravuje změnu v placení svozu odpadů, lidé by zřejmě od roku 2025 mohli místo paušální částky platit za objem popelnice. Radnice tak chce motivovat k lepšímu třídění. Výdaje města na svoz a ukládání odpadu se od roku 2021 výrazně zvyšují. Loni z rozpočtu doplácelo přes 19 milionů korun, letošní ztráta podle odhadu přesáhne 22 milionů korun. Lidé v souměstí platí poslední roky za odpad stejnou částku, 660 korun ročně. Příští rok zůstane poplatek zřejmě stejný, informovala ČTK za město Kateřina Stránská.

Město se nechystá popelnice vážit, zvažuje ale zpoplatnění objemu. "Občané by si mohli vybrat objem popelnice a pravděpodobně i četnost jejího vývozu. Čím větší celkový objem odpadu by se vyvážel, tím více by občan platil," uvedl místostarosta Patrick Zandl (Piráti). Zachovaná by zůstala minimální platba. Chystaný systém by podle Zandla motivoval k tomu, aby lidé více třídili. Město už s přípravou částečně začalo, například evidencí popelnic. Úspora by mohla být několik milionů korun během tří let.

Úspor chce město dosáhnout i dalšími opatřeními, chce se například zaměřit na lepší kontrolu neplatičů. "Podle našich údajů vyvážíme o cca 1000 popelnic více, než by odpovídalo počtu obyvatel," uvedl Zandl. Zlepšit by se mělo také využívání bioodpadu, na sběrném dvoře plánuje město například dotřiďování a štěpkování větví nebo kompostování běžného bioodpadu. Kompost a mulč by pak využívalo pro zahradnické práce ve městě.

Loni vyprodukoval každý občan souměstí 208 kilogramů směsného komunálního odpadu, podíl vytříděného činil 34 procent. Podle zákona o odpadech mají obce od roku 2025 dosáhnout šedesátiprocentního podílu vytříděného odpadu.

Pro odkládání nepotřebných funkčních věcí zprovoznilo město v září ve Staré Boleslavi v areálu Na Dolíku re-use centrum.

reklama