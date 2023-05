Brazilští poslanci chtějí omezit pravomoci ministryň ekologie a domorodých etnik

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Kate Evans/CIFOR / Flickr Ministryně pro domorodé národy Sonia Guajajaraová označila omezení pravomocí za velký krok zpět, který znesnadní plnění vládních klimatických cílů.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Brazilský parlament projednává omezení pravomocí ministerstva životního prostředí a ministerstva pro domorodé národy, dvou rezortů, na nichž postavil levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva důležitou část své loňské volební kampaně. Ministryně pro domorodé národy Sonia Guajajaraová označila omezení pravomocí za velký krok zpět, který znesnadní plnění vládních klimatických cílů. Změny, které by znamenaly převod částí kompetencí na jiná ministerstva, schválila ve středu parlamentní komise. Podle agentury AFP o nich budou příští týden jednat obě komory parlamentu.

O část kompetencí má přijít ministryně životního prostředí Marina Silvaová, která měla s Lulou v poslední době několik sporů. Jeden z nich se podle agentury Europa Press týkal žádosti o povolení průzkumných vrtů na těžbu ropy u severního pobřeží Brazílie, kterou podala státní firma Petrobras. Podle zdrojů španělské agentury Silvaová neposlechla Lulu a žádost zamítla dřív, než se prezident vrátil ze summitu G7 v Japonsku. Lula podle deníku El País projektu ještě dveře nezavřel, další ložisko ropy by totiž pomohlo ekonomice. Pravomoce, o něž by Silvaová přišla, by měly přejít na ministerstvo pro regionální rozvoj.

"Je to velký krok zpět a jde zcela proti tomu, co prezident Lula hájí, tedy zaručit účast domorodých národů na rozhodování," řekla AFP Guajajaraová, která vede ministerstvo vytvořené v lednu Lulovou vládou. Podle této dlouholeté ekologické aktivistky, která sama pochází z domorodého kmene Guajajarů, mají změny schvalované parlamentem vyjít vstříc agrární lobby, zastupující firmy, které vydělávají na podnikání v oblastech obývaných domorodými kmeny.

Ministryně Guajajaraová má přijít právě o kompetenci vytyčování hranic domorodých rezervací, které podle jejich obyvatel pomáhají chránit Amazonii. Ta v posledních letech čelila výraznému odlesňování, jež se ještě zrychlilo za vlády Lulova předchůdce, krajně pravicového prezidenta Jaira Bolsonara. Lula slíbil, že odlesňování zmírní, a minulý měsíc také uznal šest nových rezervací. Kompetence, o něž ministryně přijde, mají přejít na ministerstvo spravedlnosti vedené Fláviem Dinem, který je považován za pravou ruku prezidenta Luly.

reklama