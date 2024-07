Britský regulátor zavedl zvláštní opatření vůči největší vodárenské firmě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Britský regulační úřad Ofwat podnikl bezprecedentní krok a zavedl zvláštní opatření vůči největšímu vodárenskému podniku Thames Water, který se snaží získat nové finanční prostředky od investorů, aby podpořil svoji budoucnost. Ofwat uvedl, že firma, která se zaměřuje na poskytování služeb pro Londýn a jižní Anglii, bude pod zvýšenou kontrolou a musí přehodnotit své plány na zlepšení provozní výkonnosti, dodávek a finanční odolnosti, uvedl server zpravodajské televize CNBC.Ofwat, který je odpovědný za regulaci vodohospodářských společností v Anglii a Walesu, schválil společnosti investice 16,9 miliardy liber (509,6 miliardy Kč) do zlepšení služeb pro zákazníky a životního prostředí. To je méně než 19,8 miliardy liber, které firma plánovala. Regulátor také povolil společnosti v příštích pěti letech zvýšit v průměru účty zákazníků o 99 liber ročně, což je téměř polovina toho, co Thames Water požadovala.

Thames Water ve svém prohlášení uvedla, že její návrh výdajů je určen na udržení spolehlivých dodávek kvalitní pitné vody a na odvádění a účinné čištění odpadních vod, nyní i v budoucnu. Společnost zpochybnila prohlášení Ofwatu, že její obchodní plán je nedostatečný. Uvedla, že regulačnímu orgánu poskytne další důkazy na podporu svých návrhů.

Firma zasažená krizí má více než 16 milionů zákazníků a snaží se vyhnout dočasnému znárodnění nebo rozpadu. Na jaře letošního roku akcionáři odmítli snahu o kapitálovou injekci 500 milionů liber.

Thames Water vlastní konsorcium institucionálních akcionářů z řad penzijních fondů, státních investičních fondů a fondů soukromého kapitálu. Největším externím akcionářem je jeden z největších kanadských penzijních plánů Ontario Municipal Employees Retirement System.

Nedoplatky firmy za poslední dvě desetiletí narostly. Čistý dluh za rok do konce března činil 15,2 miliardy liber. Podle současného základního scénáře firma počítá s tím, že jí nedojdou peníze do konce května 2025 za předpokladu, že bude moci dále čerpat revolvingové úvěry a využívat všechny hotovostní zdroje.

Předseda správní rady Thames Water Adrian Montague ve středu vyjádřil naději, že plán společnosti přiláká tolik potřebné investice a dodal, že věří, že je možné podnikání oživit. Dosažení tržně orientovaného řešení ale podle něj bude vyžadovat spolupráci s regulátory a vládou, aby byl zajištěn obrat a motivace investorů pokračovat v investicích do britských vodárenských firem.

Agentura S&P Global ve středu uštědřila firmě další ránu, když varovala před zhoršením ratingu jejího dluhu třídy A a B. Důvodem je obava, že firma nemusí být schopna udržet dostatečnou likviditu. To vyvolalo na trhu obavy, že rating firmy by se mohl propadnout do neinvestičního pásma, tzv. junk. Podle S&P je pozice firmy pod dalším tlakem kvůli nutnému rozsáhlému investičnímu programu, který omezí její schopnost snižovat zadlužení.

