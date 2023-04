Britský soud poslal do vězení dva ekologické aktivisty, kteří vyšplhali na most

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Britský soud dnes poslal do vězení dva ekologické aktivisty, kteří loni na podzim vyšplhali na dálniční most přes Temži na obchvatu Londýna, a na frekventovaném tahu tím na 40 hodin zablokovali dopravu. Napsal o tom server BBC. Jeden z mužů má strávit tři roky za mřížemi, druhý dva roky a sedm měsíců. Podle soudce má přísný trest odstrašit další aktivisty, kteří by se mohli tímto způsobem protestu inspirovat.

Členové skupiny Just Stop Oil loni v říjnu vyšplhali s horolezeckým vybavením do výšky asi 60 metrů na jeden z pilířů mostu Královny Alžběty II. v Dartfordu východně od Londýna. Chtěli tak protestovat proti plánům vlády na udělování nových licencí na těžbu ropy a plynu.

Policie musela most uzavřít a na místo dovézt jeřáb, aby aktivisty dostala dolů. Auta tam nemohla projíždět přes 40 hodin, což způsobila obrovské dopravní zácpy a fronty dlouhé několik kilometrů.

"Musíte dostat trest za chaos, který jste způsobili, a také proto, abychom odradili ostatní od toho, aby se nechali inspirovat," řekl soudce Shane Collery.

"Jsem naprosto zděšená a znechucená tím, co se tady dnes stalo, tady vůbec nešlo o spravedlnost," komentovala verdikt mluvčí hnutí Just Stop Oil Rachel Boslerová.

