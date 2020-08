Britští aktivisté chtějí zakázat reklamu na SUV. Znečišťují totiž klima více, než jiné vozy

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Justin S. Campbell / Flickr.com Zatímco v roce 2010 po celém světě jezdilo kolem 35 milionů SUV, letos už více než 200 milionů. S emisní bilancí 160 gramů oxidu uhličitého na kilometr se prý směle řadí k třetině nejšpinavějších vozů.

Vytváření bezemisních zón v centrech měst, vyšší zdanění vozů s motory na fosilní paliva, razantní zdražení pohonných hmot. To vše jsou prý dobré kroky správným směrem, ale britská vláda by prý měla učinit víc. Alespoň tak to tvrdí sdružení New Weather Institute, který navrhuje kompletně zakázat reklamy na vozy SUV. Jimi produkované znečištění je prý hrozbou veřejného zdraví. Píše o tom Guardian

SUV, neboli sportovně užitková vozidla, v sobě kombinují výhody terénních vozidel s pozitivními vlastnostmi těch silničních. Vedlejším výstupem této pro někoho přitažlivé kombinace jsou ale nezanedbatelné emise spojené s jejich spotřebou a provozem. A právě proto se zvýšená poptávka po SUV mezi lety 2010-2018 stala druhou nejvýznamnější součástí globálního růstu emisí oxidu uhličitého. Což loni potvrdila analýza Mezinárodní energetické agentury, ze které částečně vychází i „radikální“ záměr organizace New Weather Institute (NWI). Ta navrhuje, aby na území Velké Británie byly zakázány všechny reklamy související s propagací sportovně užitkových vozidel, protože do svého okolí uvolňují výrazně více emisí než jiné automobily. A tím podrývají snahu Britů o dosažení klimatických cílů.

„Přestali jsme propagovat tabákové výrobky, poté co jsme porozuměli tomu, jak dalece škodí lidskému zdraví. S velkými auty je situace podobná,“ říká Andrew Simms, spoluředitel NWI. „Teď, když víme, co klimatu a lidskému zdraví dělá znečištění způsobené provozem automobilů, bychom měli jednat stejně. Zabránit tomu, aby se propagovala auta, která dělají situaci jen horší.“ Štědře placená reklama na SUV podle něj předprodává emise, ve kterých pak žijí všichni. „Ve světě náchylném k pandemiím lidé potřebují čistý vzduch a více prostoru v městských ulicích.“ Čemuž také SUV příliš nepomáhají. Za poslední rok bylo v Británii prodáno 150 000 automobilů s délkou přesahující 4,8 metrů. Takže se ani nevejdou na standardní parkovací stání. Trend obliby SUV veřejností přitom rozhodně neklesá. Tvoří 40 % prodejů automobilů, naproti tomu elektromobily necelá 2 %.

Zatímco v roce 2010 po celém světě jezdilo kolem 35 milionů SUV, letos už více než 200 milionů. SUV s emisní bilancí 160 gramů oxidu uhličitého na kilometr se prý směle řadí k třetině nejšpinavějších vozů. V Británii i ve světě. Což nahlodává snahu po nízkoemisní budoucnosti lidstva. Lidé z NWI za úspěchem těchto rozměrných vozů vidí hlavně reklamu. V Británii na propagaci SUV plynulo 1,2 miliardy liber (ve světě pak za stejné období 35,5 miliardy). „A to je vzhledem k ambicím dosáhnout nulových emisí v roce 2050 šílené,“ říká Simms. „Na SUV teď přechází všichni rychleji a emise ze silniční přepravy momentálně narůstají místo toho, aby klesaly. Reklama na SUV slibuje komfort a bezpečí pro řidiče, ale ve skutečnosti nabízí jen toxickou budoucnost.“

